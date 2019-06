Podrobněji o inverzní výnosové křivce v USA. V čem je takový problém?

Včera jsem slíbil větší detail na inverzní křivku. V USA je křivka inverzní, pokud se díváme na rozdíl výnosů desetiletých a tříměsíčních dluhopisů. A blíží se inverzi, pokud tříměsíční výnos nahradíme dvouletým. Proč ale inverze nebo už jen riziko inverze vzbuzuje takovou pozornost?





Šedé sloupce ukazují období, kdy byla recese v USA. Když se podíváte do historie, tak inverzní křivka předcházela každou recesi po druhé světové válce. Každou v USA. Pokud je tedy výnosová křivka inverzní, tak bychom měli čekat během jednoho dvou let recesi. Tečka.

Nebo můžeme hledat důvody, proč by to tentokrát mohlo být jinak. Ale s tím rizikem, že nad námi bude viset výrok slavného investora Johna Templetona "The four most expensive words in the English language are 'this time it’s different'“.

Za prvé, každé recesi předcházela inverzní výnosová křivka, ale ne vždy po záporné výnosové křivce následovala recese. Jinými slovy, občas výnosový křivka vypustí falešně pozitivní signál recese.

Ekonomové Estrella a Mishkin ukázali ve svém výzkumu, že spread lehce pod nulou je spojen s cca 30 procentní pravděpodobností recese do jednoho roku. Aby pravděpodobnost byla vyšší než 50 procent, tak by rozdíl mezi 10Y a 3M musel poklesnout na -0,82 bodů.





Za druhé, několikrát jsem zmiňovat faktor QE. Kvantitativní uvolnění americké centrální banky byla vlastně intervence na dluhopisovém trhu, která vedla ke stlačení dlouhých výnosů. Pokud uděláme průměr z odhadů vlivu QE Fedu, tak v maximu došlo ke snížení o cca 100 bodů.







Fed částečně snižuje svou bilanci (ale oznámil minimálně pauzu tohoto snižování), tak se pohybujeme nyní na cca 70 bodech. Jinými slovy, pokud by Fed neprováděl QE, tak by desetiletý výnos nebyl 2,1%, tedy pod sazbou Fedu, ale 2,8. Proti tomuto argumentu můžete samozřejmě namítat, že pokud by výnosy nebyly takto stlačeny, tak by nedošlo k takovému oživení ekonomiky a výnosy by byly níž, protože by počítaly s nízkým růstem ekonomiky a nízkou inflací.



A tím se dostáváme k růstu. Je vůbec ve spreadu mezi dlouhými a krátkými výnosy obsažena informace o budoucím růstu? James Hamilton ukazuje, že ano. Níže uvedená rovnice ukazuje, že pokles spreadu o 100 bodů sníží růst HDP o jeden procentní bod. O roku 2015 poklesl spread o 200 bodů, takže bychom podle této rovnice měli očekávat růst HDP nižší o cca jeden procentní bod. Nikoliv recesi (tvrdé přistání ekonomiky), ale nižší růst (měkké přistání).

Ale pozor. Tento vztah ukazuje průměrnou reakci ekonomiky na spread. Nereaguje náhodou růst ekonomiky na spread jinak? Reaguje, a to tak, že… pokračování příště.

Každopádně z dnešního restartu plyne, že záporná křivka zvyšuje pravděpodobnost recese, ale tato pravděpodobnost má daleko k jistotě. Záporná křivka naznačuje, že ekonomika USA zpomalí, ale s rizikem, že signál je zašuměn intervencí americké centrální banky, která snížila výnosy díky QE.



David Navrátil