Rusnok: Optimální by bylo, kdyby po pauze sazby ještě rostly

Guvernér ČNB Rusnok by uvítal, pokud by současná pauza ve změnách měnové politiky byla pouze přestávkou. „Optimální by bylo, kdyby to byla spíše přestávka, protože určitě ještě nejsme na tom, co považujeme za normální úroveň úrokových sazeb", řekl guvernér Rusnok novinářům před zahájením Kulatého stolu v Jihlavě.

Může to ovšem být tak, že nový normál je někde jinde, než býval před krizí, myslí si Rusnok. Zatím podle něj platí, že ČNB není v žádném spěchu na nějakou reakci. Situace je do jisté míry vyrovnaná, na jedné straně vyšší inflaci, na straně druhé spíše zpomalování ekonomického růstu a v posledních dnech i určité obnovení posilování koruny, doplnil Rusnok

Rusnok také prohlásil, že jsou signály, že i napětí na trhu práce se mírně snižuje, a že nevidí změnu trendu ve zrychlení květnové inflace, je podle něj ovlivněn volatilními faktory.

"Myslím, že je to nějaký dílčí výkyv v důsledku růstu cen potravin, což je obecně velmi volatilní položka, která se dá těžko predikovat na jednotlivé desetinky procenta, takže v tom nehledám žádnou změnu trendu, uvidíme samozřejmě v dalších měsících", komentoval guvernér květnovou inflaci.

"Platí a mělo by platit, že se ceny vrátí blíže našemu cíli, ale bude to chvilku trvat, my jsme také říkali, že to bude koncem roku, začátkem příštího, kdybychom se měli velmi přiblížit tomu číslu 2 procenta, takže pokles bude pokračovat, ale ty jednotlivé měsíční výkyvy se prostě můžou stát", dodal Rusnok.

Zdroj: Reuters