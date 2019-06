Napětí na českém trhu práce nepolevuje

Sérii příznivých zpráv přicházejících z české ekonomiky včera doplnily nejnovější údaje z trhu práce . Podle nich se znovu snížila míra nezaměstnanosti a počet volných pracovních míst dále narostl. Potvrzuje se tak, že tuzemské hospodářství sice prochází fází zpomalení, která ovšem není nijak dramatická či nebezpečná. Napětí na trhu přetrvává a vlastně ani nepolevuje. Míra nezaměstnanosti vypočítaná na základě údajů úřadů práce se v květnu snížila – podle očekávání na 2,6 %, zatímco počet neobsazených míst narostl na nové historické maximum 246,6 tisíc. Na jednoho dosažitelného člověka bez práce tak už v průměru připadají dvě volná místa . To samozřejmě platí jen za celou ČR, protože mezi regiony i nadále přetrvávají výrazné rozdíly. Na jedné straně můžeme najít poměr 5:1 (pět lidí na jednu volnou pozici) až po téměř neuvěřitelných 1:10. I když jde o impozantní čísla, nejsou vlastně až tak překvapivé s ohledem na dřívější vývoj. A překvapivé není ani pořadí profesí, které firmy hledají nejčastěji. Stále jde především o kvalifikované i pomocné dělníky, řemeslníky a řidiče. Jde tedy primárně o místa v průmyslu , stavebnictví a s nimi navázané služby.ČR si nejspíše i nadále udržuje v rámci EU pozici země s nejnižší nezaměstnaností a současně i největší mírou volných pracovních míst . Odstup od ostatních států byl v předchozím čtvrtletí natolik velký, že je vlastně zcela nepravděpodobné, že by se k výsledkům ČR aktuálně mohl vůbec kdo přiblížit. Napětí na trhu práce nepolevuje a nezmírní se zřejmě ani tlak na růst mezd , který už potvrdila data za první kvartál. Prognóza ČNB se tak naplňuje snad jen s výjimkou kurzu koruny ; nicméně ten s ohledem na přetrvávající rizika v zahraničí a především pak opatrnost velkých centrálních bank nemusí hrát při rozhodování českých centrálních bankéřů až takovou roli jako dříve. A v tomto směru by je měla podpořit i dnes zveřejněná inflace , která sice dopadla hůře, než předpokládala ČNB , nicméně vzhledem k významnému vlivu bramborové drahoty, by ČNB mohla zůstat v klidu.