Inflace výrazně překonala očekávání

V květnu se spotřebitelské ceny zvýšily o 0,7 % a výrazně tak předčily očekávání. Hlavním důvodem nicméně byly vyšší ceny potravin (zejména brambor), tedy silně volatilní a téměř nepredikovatelné složky inflace . Právě dražší potraviny obstaraly více než polovinu z uvedených sedmi desetin. Z dalších výrazných proinflačních faktorů posledního měsíce lze uvést alkohol a náklady na bydlení Meziroční inflace po krátké pauze opět zamířila vzhůru – z předchozích 2,8 % poskočila na 2,9 % - a přiblížila se tak opět horní hranici tolerančního intervalu ČNB . Byla rovněž o 0,2 procentního bodu nad poslední prognózou centrální banky, nicméně vzhledem k výraznější roli potravin by neměla zásadněji ovlivnit její rozhodování. Přece jen nejsou ceny potravin něco, co může svými úrokovými sazbami ČNB až jednoduše ovlivnit.Pokud se podíváme na hlavní faktory, které v letošním roce generují inflaci , tak jsou to opět především náklady na bydlení . Nájemným počínaje, vodou a energiemi konče. Zvlášť extrémní je dvanácti a půl procentní nárůst cen elektrické energie , který je odrazem vysokých cen silové elektřiny v zahraničí. Dá se proto říct, že zelená energetická politika se už přímo a čím dál více promítá i do hospodaření českých domácností. Dražší bydlení a s ním spojené náklady letos tvoří více než polovinu aktuální meziroční inflace . Potraviny, které tak výrazně zahýbaly s meziměsíčními čísly, jsou zodpovědné jen za šestinu meziroční inflace sledované centrální bankou.V nejbližších měsících by inflace měla začít pozvolna klesat, nicméně k dvouprocentnímu cíli se zřejmě dostane o něco později, než jsme původně předpokládali. Rozhodující bude v tomto směru letošní úroda a především pak ceny brambor, které jsou aktuálně o téměř 90 % vyšší než loni, a samy o sobě generují tři desetiny procentního bodu inflace . Na jednu malou položku spotřebitelského koše to rozhodně není málo.