Alena Schillerová: EET se stala součástí naší ekonomiky

Rozhovor s Alenou Schillerovou, ministryní financí

Datum: 7.6.2019, zdroj: ČT 24, rubrika: 22:00 Události, komentáře

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka

Ve studiu vítám Mikuláše Ferjenčíka, místopředsedu rozpočtového výboru poslanecké sněmovny za Piráty. Dobrý večer.

Mikuláš FERJENČÍK, místopředseda rozpočtového výboru, PS /Piráti/

Dobrý večer.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka

A do Brna zdravím Alenu Schillerovou, ministryni financí. Dobrý večer.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí

Dobrý večer.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka

Paní ministryně, pro zákon dnes bylo 102 ze 191 přítomných poslanců. Jde o přesvědčivý výsledek podle vás?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí

Tak pro mě je podstatné, že zákon prošel. Já jsem počítala s touto podporou zhruba v tomto počtu. Samozřejmě neměli jsme tam úplně všechny poslance. Je to dobrá zpráva, já jsem spokojená s výsledkem.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka

Je to definitivní konec změn systému EET, bude takto povinnost platit?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí

Tak to samozřejmě já předpokládám, že ano, ale určitě nás čeká ještě cesta vrácení ze senátu. Já jsem realista, takže počítám s tím, že se nám zákon vrátí a budeme muset přehlasovat senátní veto, takže toto ještě před námi určitě je tato cesta, ale věřím, že se to podaří a EET se po sedmiměsíční legisvakanční lhůtě vstoupí v účinnost.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka

To by mělo být kdy? Tedy pokud máme odhadovat.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí

Já jsem si to zhruba tak počítala. Já nepočítám s tím, že by ta účinnost nastala od 1. ledna 2020. To podle mě nebudeme stíhat, protože ta legisvakanční lhůta je skutečně sedmiměsíční. Takže já si myslím, že to budou jarní měsíce roku 2020.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka

Pane Ferjenčíku, vy zákon vnímáte jako nedomyšlený a omyl. Máte lepší recept, jak narovnat podnikatelské prostředí v České republice a jak zamezit daňovým únikům?

Mikuláš FERJENČÍK, místopředseda rozpočtového výboru, PS /Piráti/

Tak ten základní problém je, že to není žádné narovnání. Přece různé obory potřebují různý typ regulace. A tvrdit, že hospoda si konkuruje s malířem pokojů a s instalatérem, to je přece úplný nesmysl. Takže je potřeba pro každý obor hledat vhodný typ regulace. A tady tím, že donutíme celou řadu řemeslníků pořídit si EET pokladnu, ještě nedonutíme vydávat účtenky. Takže jediný, kdo na tomhle vydělá, jsou ti provozovatelé těch EET účetních systémů, ale státní kasa ne.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka

Ale zároveň, čím víc oborů, tím víc výjimek, to byste potom mohli vnést velký chaos do České republiky, kdybyste ke každému řemeslníkovi přistupovali úplně jinak.

Mikuláš FERJENČÍK, místopředseda rozpočtového výboru, PS /Piráti/

Vždyť dneska to funguje tak, že EET je v oborech, kde ty transakce probíhají zpravidla veřejně. To znamená restaurace, obchody. Tak tam je i možné to kontrolovat. Zatímco v oborech, kde ty, kde ty obchody probíhají jeden na jednoho nebo transakce, tak, tak tam EET žádný smysl nedává. Prostě to, že dneska instalatér to dá bez účtenky za 500 a s účtenkou za 1 000, tak se přece nezmění tím, že mu vnutíme EET pokladnu. Tam, tam je potřeba buď to řešit paušální daní, což ministerstvo slibuje, ale místo toho radši udělalo, radši udělalo EET a to je třeba jedna z cest, kterou se dá jít. Ale, ale tím, že vnutíme všem EET, ještě nezajistíme, že začnou vydávat účtenky.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka

Tak se zeptáme paní ministryně. Co řeknete na tenhle ten argument?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí

Tak já argumenty pana Ferjenčíka dobře znám. Já jsem je slyšela několikrát na výborech v poslanecké sněmovně. A já s ním samozřejmě nesouhlasím, protože to, co on říká, to není pravda. Já bych uznala, kdyby opozice přišla s nějakým návrhem a já jsem jí vyzývala celý rok, co byl zákon zaparkován, ta novela v poslanecké sněmovně, tak jsem říkala, nemáme patent na rozum, řekněte jiné řešení. Nepřišli s žádným řešením. To, pan Ferjenčík.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka

Dobře, ale tady zaznělo úplně jednoduše od pana Ferjenčíka, že.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí

Já to vysvětlím.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka

Že neznamená zavedení EET to, že opravdu člověk vydá, řemeslník vydá účtenku.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí

Já to vysvětlím. Já to vysvětlím. Narovnání podnikatelského prostředí je naprosto nutné a my jsme zavedli i ten offline režim, zjednodušení, kdy si prostě bude moci přes papírovou účtenku a já o ty argumenty znám a já uvedu jednu věc. Díky EET má finanční správa, spravuje, nejen díky EET i kontrolnímu hlášení, ale teď se budu držet EET, spravuje prostě obrovský automatizovaný systém dat, milionů dat, díky kterým provádí analytickou činnost. Takže ona si bude schopná a už to vlastně dneska u první a druhé vlny postupně nabíhá, samozřejmě potřebujeme, aby v tom systému byli, byla co největší množství podnikatelů pro finanční správu a ona si bude jí analyzovat a bude si porovnávat, třeba když uvádí pořád pan Ferjenčík malíře pokojů, tak ona si bude porovnávat v určitém regionu příjmy malířů pokojů a bude prostě vycházet i z toho, jakým způsobem, jestli ty příjmy se neliší a bude vytipovávat si ke kontrole právě ty, kteří prostě budou mít propad, takže i to je význam EET.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka

Dobře.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí

Dnes prostě je schopen se připojit kontrolor přímo svým počítačem, dostavit se do restaurace, připojí se do systému, sleduje fiskalizaci, to je naše cesta, digitalizace, automatizace a neobtěžování poctivých podnikatelů.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka

Pan Ferjenčík nesouhlasí, kroutí hlavou, ale pojďme se dostat ještě k dalšímu důležitému bodu. Až budeme ve vládě, zrušíme EET úplně. To řekl Petra Fiala už několikrát. Kdyby vládli této zemi Piráti, udělali by totéž?

Mikuláš FERJENČÍK, místopředseda rozpočtového výboru, PS /Piráti/

Je to jedna z variant. Já bych mnohem raději udělal EET, aby bylo dobrovolné, aby skutečně ten systém měl nějakou přidanou hodnotu pro ty podnikatele, aby třeba kdo má EET už měl automaticky generované daňové přiznání, aby to mělo nějakou přidanou hodnotu, která vede k tomu, že sami podnikatelé by stáli o to, ten systém užívat.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka

Myslíte si, že by se opravdu k tomu podnikatelé potom hlásili?

Mikuláš FERJENČÍK, místopředseda rozpočtového výboru, PS /Piráti/

Tam by, tam by mohlo být třeba daňové zvýhodnění nebo, nebo něco takového. Mohl by tam být nějaký trade off nebo, mělo by to být rozhodně integrované s kontrolním hlášením, mělo by to být integrované s daňovým přiznáním. Je tam, je tam víc možností, které, které se dají udělat, aby skutečně mělo nějakou přidanou hodnotu. Dneska, jak je to zavedené ze strany paní ministryně, je to jenom další byrokratická zátěž navíc. Je to jenom další povinnost a nemá to vůbec žádnou výhodu pro ty lidi, kteří jsou nuceni EET používat.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka

Paní ministryně, neměla by na takto důležitém zákoně, který zasahuje do podnikání opravdu obrovského množství lidí, být alespoň nějaká elementární shoda napříč stranami, když vezmeme, co se stalo už v minulosti? Druhý pilíř důchodové reformy, pravicová vláda ho prosadila, hned po volbách, ve kterých vyhrála ČSSD společně s vámi, jste ho zrušili. Tak nemělo by opravdu tady být nějaké stabilní prostředí pro podnikatele, řemeslníky?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí

Paní redaktorko, já jsem to řekla opakovaně a řeknu to znovu teď. EET nikdo už nezruší. EET bude součástí ekonomiky, má podporu téměř 70 % obyvatel. Podnikatelé z první a druhé vlny dnes nemají s tím žádný problém. Nemají s tím zásadní připomínky. Když se odchytaly ty prvotní chyby a nedostatky, tak v podstatě EET funguje bez problémů, naopak volají po tom, ať je EET pro všechny. Je to skutečně zavedení pořádku, který tady dávno měl být a je ostudou těch bývalých stran, které vůbec nic nezavedly a jenom dnes zpolitizovaly toto téma. Takže já vás, skutečně jsem přesvědčena o tom, že EET už nikdo nezruší. A to, co navrhuje pan Ferjenčík, to samozřejmě by znamenalo mnohem větší povinnosti uvádění na účtenek a to jsme nechtěli, my jsme chtěli co nejjednodušší účtenku, co nejmenší počet těch údajů, které jsou tam uvedeny, to znamená, že propojení touto cestou by bylo prostě a dobrovolnost, to už vůbec ne. Na bázi dobrovolnosti to bychom ten systém prostě nebyli schopni postavit a ještě k té paušální dani.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka

Necháme určitě.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí

K té paušální dani, na té samozřejmě pracujeme a představíme ji ve velice blízké době.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka

Pane Ferjenčíku, vaše reakce, že je to celé, když to přeženu, nesmysl.

Mikuláš FERJENČÍK, místopředseda rozpočtového výboru, PS /Piráti/

Já se ještě musím vrátit k tomu, co tvrdila paní ministryně o těch sofistikovaných nástrojích, co budou ti kontroloři používat. Ve skutečnosti je to úplně jinak. Daňová správa většinu svého času tráví tím, že přepisuje data ručně z jedněch formulářů do druhých. Přepisuje data z daňových přiznání a přepočítává, jestli to sedí a podle mých informací se to děje i u přiznání podaných elektronicky. Takže tímhle ve skutečnosti úředníci tráví čas, že přepisují data z jednoho papíru do druhého. A potom ty kontroly ve skutečnosti probíhají tak, že přijde nějaký kontrolor, většinou provokuje toho prodejce, ať mu nedá účtenku, když, když mu jí nedá, tak, tak mu dá pokutu a to i v případě, že, to i v případě, že ty, že ta platba byla řádně elektronicky zanesena do toho systému, že ve skutečnosti ty kontroloři nestíhají primárně daňové úniky, ale porušení nějaké byrokratické povinnosti, třeba dávají pokuty za to, že nemá člověk ceduli v té restauraci, že musí mít EET.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka

Paní ministryně, sociální demokraté už ve středu oznámili, že podpoří vynětí části sociálních služeb z elektronické evidence tržeb a to se taky koneckonců stalo. Vy jsme výjimky odmítali stejně jako KSČM. Máme to chápat jako další spor uvnitř koalice a další spor možná mezi vámi dvěma ministryněmi, ministryní Maláčovou a ministryní Schillerovou?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí

Tak s tímto paní ministryně Maláčová nemá vůbec nic společného, z toho bych jí vůbec neosočovala. Já jsem už dneska řekla a opakuji to znova, není to porušení koaliční smlouvy, protože sociální demokracie pro novelu jako celek hlasovala, to je to podstatné. Díky jejich hlasům také novela prošla. Je to samozřejmě, mě to zaskočilo ve středu, já jsem se tím nijak netajila, nečekala jsem to, vzali jsme si jakýsi čas, abych si mohla prostudovat připomínková řízení a podívat se na ten problém hlouběji. Dnes jsem ho okomentovala v poslanecké sněmovně a proto také poslanci hnutí ANO a vlastně i komunisté hlasovali proti tomuto, těmto pozměňovacím návrhům. Musíme si v koalici říct a musíme si to říct a nebudeme si to vzkazovat nebo já to nebudu určitě vzkazovat přes média. My máme příští týden koaliční radu a musíme si říct, jak chceme fungovat a jestli chceme takto překvapovat.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka

Takže to může mít, pardon, omlouvám se. Může to mít i nějaký, nějaký dopad na vztahy uvnitř koalice?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí

Tak vzhledem k tomu, že novela prošla, tak já nepředpokládám, že by to byl nějaký, nějaký obrovský rozpor, že by to znamenalo vyvolání dohadovacího řízení, ale určitě se o tom budeme bavit a musíme si nastavit, musíme si říct prostě, co bylo tím důvodem, proč jsme o tom nebyli informováni, proč takové překvapení, protože nikdy náš koaliční partner v průběhu celého procesu legislativního se ani zmínkou o tom nezmínil. Takže prostě skutečně mě to překvapilo a já jsem i vysvětlovala, že jsem proti, protože tam minoritní skupina, na kterou ta výjimka dopadne, to jsou eseróčka, která podnikají se sociálními službami. Jinak všichni ostatní EET mít nemusí, neziskovky, příspěvkovky a tak dále. To znamená ti, kteří to mají skutečně jako předmět podnikání za účelem zisku. A já jsem upozorňovala, spadnou vám tam i šmejdi. To znamená ti, kteří poskytují takzvané pseudosociální služby vedle těch solidních samozřejmě.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka

Tak už jste mi vlastně dopředu odpověděla na mojí další otázku, proč mají být, respektive proč by neměly být vyňaty sociální služby z elektronické evidence tržeb. Pane Ferjenčíku, když doplním ještě slova ministryně financi, našla jsem si citaci, kadeřnice taky chodí stříhat lidi do sociálních domů a výjimku mít nebudou, můžou nám do této oblasti spadnout i šmejdi. Toho se nebojíte?

Mikuláš FERJENČÍK, místopředseda rozpočtového výboru, PS /Piráti/

No, tak u těch kadeřnic v domovech důchodců je to úplně stejný nesmysl jako u sociálních služeb samozřejmě. Takže to je spíš argument pro to rozšířit tu výjimku. Ale, ale tady jde o to, že ty sociální služby dělají i živnostníci. Takže když třeba někdo jezdí pomáhat lidem a je úplná zbytečnost, ti lidé neberou nějaké velké peníze, aby si kvůli tomu pořizoval EET pokladnu a tady narážíme na další problém toho zákona, že není funkční ten papírový režim. Ten papírový režim je absolutně nedomyšlený, takže vyžaduje to, že člověk každé 3 měsíce musí sepsat svoje denní tržby do tabulky po jednotlivých dnech v měsíci, posčítat je a poslat tuhle tabulku vytištěnou na, na finanční správu. To je, to je úplný nesmysl. Takže vlastně vede to k tomu, že v praxi to vůbec nebude použitelné, navíc ty účtenky si musí vyzvednou na, zase na finanční správě a musí je ručně vypisovat místo toho, aby si je mohl normálně vytisknout sám. A tím, že nefunguje ten papírový režim, tak je logicky rozumné vyjmout celý ten sektor sociálních služeb, kde lidi neberou žádné velké peníze.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka

Paní ministryně, poprosím vás o stručnou reakci.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí

Ano, budu velice stručná. Já jsem to dneska vysvětlovala, pan poslanec tam asi nebyl zrovna v sále. Fyzické osoby spadnou u těchto sociálních služeb do toho offline režimu, pokud si ho vyberou, to znamená, určitě budou mít hotovostní platby.

Mikuláš FERJENČÍK, místopředseda rozpočtového výboru, PS /Piráti/

Který nefunguje.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí

Do 600 tisíc korun. Nechte mě domluvit, pane poslanče, já jsem vás taky nechala. Do 600 tisíc korun a už dnes ta kadeřnice, když si přijdete nechat ostříhat vlasy, vy je máte teda dlouhé, ale když byste si přišel ostříhat vlasy, tak na požádání vám musí dát účtenku. Takže napříště vám ji dá povinně. A to, že si jí zadarmo vyzvedne na finanční správě, je snad bonus. Teď byste zase tady povídal, že si musí kupovat účtenky. A to, že dá evidenci příjmů, to už dnes ji musí vést. Já jsem vám to vysvětlovala několikrát. To je ustanovení, které je v daňovém řádu 25 let, že si průběžně vede evidenci příjmů.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka

Tak, necháme.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí

Takže jednou za čtvrt roku pošle finanční správě, to je celé.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka

Ještě opravdu poslední stručná reakce od vás, pane poslanče.

Mikuláš FERJENČÍK, místopředseda rozpočtového výboru, PS /Piráti/

No, to je přesně to byrokratické uvažování. Ve skutečnosti ty lidi fungujou tak, že si shromažďujou účtenky a pak dělají daňové přiznání a rozhodně nesčítají průběžně po dnech, jaké měli tržby. Takže, to je prostě příklad fachidiotismu toho ministerstva financí, které, který prostě nemyslí na to, jak lidi reálně fungujou a dívá se jenom na paragrafy.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka

O EET se asi nebavíme naposledy. Každopádně vám děkuju za účast v Událostech, komentářích. Na shledanou.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí

Děkuji za pozvání. Hezký večer.

Mikuláš FERJENČÍK, místopředseda rozpočtového výboru, PS /Piráti/

Děkuji za pozvání. Na shledanou.