ČEZ: MF Schillerová nechtěla komentovat dividendu ČEZu. Protinávrh chce 35 Kč a ne jen 24 Kč

Vedení ČEZ navrhlo ze zisku minulého roku dividendu ve výši 24 Kč/akcie (hrubý výnos 4,4 %). Protinávrh minoritního akcionáře je 35 Kč/akcie (hrubý výnos 6,4 %). O dividendě rozhodnou akcionáři na valné hromadě (VH), která se koná 26. června 2019. Rozhodný den pro uplatnění práva na dividendu ze zisku minulého roku je stanoven na 2. července. To znamená, že se akcie ČEZu budou naposledy obchodovat s právem na dividendu v pátek 28. června.



Připomínáme, že protinávrhy na VH je možné osobně podávat do pátku 14. června 2019 do 15hod (elektronicky do neděle 16. června 2019). Letos podstatně vzroste hospodaření ČEZu (oček. EBITDA až +20 % r/r, oček. č. zisk až +45 % r/r), navíc bude hotovostní pozice vylepšena prodejem aktiv.