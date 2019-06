Facebook staví velkou solární farmu v Texasu o kapacitě 379 MW

Americká internetová společnost Facebook staví v západním Texasu solární elektrárnu, která je její první přímou investicí do obnovitelných zdrojů energie. Zařízení Prospero Solar za 416 milionů dolarů (9,4 miliardy Kč) o kapacitě 379 megawattů je považován za jeden z největších solárních projektů v zemi, napsala agentura AP.



Kapacita solární farmy je podle oborového sdružení solárního průmyslu dostatečná k pokrytí potřeb zhruba 72.000 domácností. Zařízení na rozloze 18 kilometrů čtverečních má být dokončeno v příštím roce.



U Albuquerque nyní Facebook dokončuje stavbu datového centra, které bude energii z nové farmy využívat.





Protože obnovitelná energie se stává cenově dostupnější, má smysl, aby Facebook do solární energie investoval, uvedl analytik společnosti EQ Research Ben Inskeep. Datová centra mají obrovské provozní náklady.Šéf Facebooku Mark Zuckerberg v dubnu oznámil, že společnost pracuje na šesti nových solárních projektech na podporu datových center. Cílem Facebooku je, aby do roku 2020 všechna jeho datová centra i kanceláře spotřebovávaly jen energii z obnovitelných zdrojů. V loňském roce to bylo 75 procent.