Je čínský růst skutečně hluboko pod oficiálními čísly?

Ohledně oficiálních čísel týkajících se tempa růstu čínské ekonomiky panuje podle ekonomického serveru The Money Illusion stále značná skepse. Například známý odborník na čínské hospodářství Michael Pettis v lednu tohoto roku tvrdil, že „Čína neroste o 6,5 %, ale pravděpodobně méně než polovičním tempem“. Kde je ale skutečně pravda?



Pettis tvrdí, že „pokud hovoříte s čínskými podnikateli, ekonomy či analytiky, je těžké najít sektor, který by procházel slušným růstem. Téměř všichni si trpce stěžují na těžké podmínky, rostoucí počet bankrotů, kolabující akciový trh a zhoršená očekávání. Za mých osmnáct let působení v Číně jsem nikdy neviděl takovou míru obav a nespokojenosti.“



The Money Illusion tento názor komentuje s tím, že Pettis má skutečně hluboké znalosti místních podmínek a tudíž je dost dobře možné, že pravdu má. Jenže „existuje hodně dat, která na jeho obrázek prostě nesedí“. Příkladem může být vývoj v letecké dopravě, který by měl něco vypovídat jak o zdraví podnikatelského sektoru, tak o turistickém ruchu. Je sice zřejmé, že letecká doprava představuje v rozvíjející se zemi luxusní zboží, ale poroste rychleji než reálný produkt. Nicméně „následující graf s počtem přepravených cestujících je hodně vypovídající“:





Pro porovnání, druhý graf ukazuje vývoj v americké letecké dopravě s tím, že americký produkt rostl tempem kolem 2 % ročně:The Money Illusion dodává, že vývoj v Číně má vyšší dynamiku než počet přepravených cestujících v Indonésii. Tedy v rozvojové zemi, která také roste 5 - 6 % tempem. Podobně vyznívá pohled na počet cestujících na železnici. Ta jich v Číně v roce 2018 přepravila 2 miliardy a i z tohoto pohledu je dobré dívat se na vývoj v letecké dopravě: Zatímco v USA či Indonésii jde o hlavní způsob dopravy na delší vzdálenosti, v Číně je alternativou právě železnice a přesto tam počty cestujících leteckou dopravou prudce rostou.Je možné, že by čísla týkající se letecké dopravy byla málo důvěryhodná, podobně jako samotná čísla týkající se produktu? The Money Illusion tvrdí, že i to je možné, ale šlo by už o opravdu velkou konspiraci. Ta by musela zahrnovat i falešné údaje ohledně o tom, kolik letadel do Číny prodává Boeing a Airbus.„Zdá se, že pokud by čínská ekonomika skutečně procházela velkým zpomalením, muselo by se to projevit na číslech leteckých společností, protože jde o cyklické odvětví... Je pochybné, že by se čínský růst pohyboval více než 1 procentní bod pod oficiálními čísly, minimálně do roku 2018. Ovšem je možné, že v roce 2019 se věci změnily a uvidíme, jak se budou vyvíjet počty přepravených cestujících v roce letošním,“ uzavírá The Money Illusion.Zdroj: The Money Illusion