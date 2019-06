Souhrn 10.6. - že by ta Trumpova taktika opravdu fungovala? Trhy rostou, euro slabší k dolaru, ropa nejistá, BCPP v plusu

Rozvojové trhy v zajetí úrokové euforie a obchodních válek

Hlavní zprávy dne

Pražská burza vstoupila do nového týdne při ospalé likviditě silnějším růstem po vzoru zahraničních trhů.Evropské trhy se v úvodu týdne tvářily optimisticky. Investory zaujala rychlá dohoda USA s Mexikem poté, co US prezident pohrozil svému sousedovi rostoucími dovozními tarify . Situace s Čínou sice není zcela obdobná, ale i tak to část trhu naplnilo vírou v možný posun celé obchodní patálie v tomto směru. Očekávání rostou především v souvislosti s další hrozbou US prezidenta vůči Číně. Trump dnes pohrozil, že další tarify na čínské zboží by mohly vejít v okamžitou platnost, pokud nedojde k jednáním na nejvyšší úrovni na chystané schůzce G-20.Pozitivně působily dnes také některé komentáře naznačující rostoucí tlak na americký Fed ve smyslu možného snižování sazeb.US trhy v úvodu svého obchodování reagují na výše uvedené růstem. Euro dnes díky USA-Mexiko dohodě slabší vůči dolaru a silnější vůči libře. Koruna euru nad 25,6. Ropa dnes s tendencí spíše lehce oslabit. Rusko a SA údajně opětovně jednají o nastavení produkčních limitů. BCPP dnes ve výrazněji pozitivním ladění. Po potvrzení vysoké cílovky a nákupního doporučení od KB se dařilo především akciím ČEZu , v obdobných plusech pak ještě akcie KB, Kofoly CETV . Proti růstu se stavěla lehká korekce u Monety a O2