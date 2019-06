Pokles ceny nemovitosti – jaký vliv má na hypotéku?

Maximální výše hypotéky je, mimo jiné, omezena i poměrem výše nesplacené části hypotéky k ceně nemovitosti poskytnuté do zástavy, tzv. ukazatel LTV. Každá úvěrová smlouva pak obsahuje doložku o tom, že dlužník je povinen banku informovat o okolnostech, které tento poměr změní.

Je přitom velmi malá šance na to, že by se banka o výrazném poklesu ceny Vaší nemovitosti dříve či později nedozvěděla, z tohoto důvodu není příliš moudré hrát si na „mrtvého brouka“.

Zároveň, pokud LTV hypotéky vzroste nad úroveň stanovenou ve smlouvě o hypotečním úvěru, hypoteční banka může po klientovi požadovat:

- úhradu části úvěru tak, aby LTV kleslo na úroveň sjednané v úvěrové smlouvě,

- poskytnutí další nemovitosti jako zástavy,

- změnu podmínek smlouvy o hypotečním úvěru.

Ke kterému opatření banka přistoupí záleží i na možnostech klienta. Nejjednodušší pro klienty jsou zpravidla první a třetí možnost (částečná úhrada hypotéky, změna podmínek úvěrové smlouvy).

Vyrovnání poklesu ceny nemovitosti částečnou úhradou hypotéky

V okamžiku, kdy dojde na povinnost dlužníka uhradit část úvěru tak, aby LTV hypotéky kleslo pod úroveň stanovenou ve smlouvě o hypotečním úvěru, můžete toto řešit např. splátkou těchto peněz z vlastních úspor, úhradu z úvěru ze stavebního spoření bez ručení nemovitosti, čerpáním a použitím spotřebitelského úvěru. Omezeny jsou možnosti čerpání úvěru ze stavebního spoření se zajištěním nemovitosti.

Zajištěn úvěru další nemovitostí

Pokud se s bankou domluvíte na tom, že ji poskytnete do zástavy další nemovitost, bude nutné pro tuto (další) nemovitost zhotovit odhad ceny nemovitosti a posoudit její způsobilost. Zároveň, součet hodnoty „původní“ nemovitosti a „nové“ nemovitosti poskytnuté do zástavy by měl umožňovat pokles LTV pod úroveň stanovenou ve smlouvě o hypotéce.

Změna smluvních podmínek stávající hypotéky

Změna podmínek hypotečního úvěru je možná, pokud pokles hodnoty ceny nemovitosti nezpůsobil nárůst LTV nad 90 %, což je aktuální nejvyšší možné LTV. Při LTV do 90 % je možné situaci řešit změnou smluvních podmínek, kdy může dojít k:

- úpravě úrokové sazby,

- požadavkům na vyšší příjmy,

- povinnosti sjednat si doplňkový produkt typu úvěrové pojištění.

V případě, že pokles ceny nemovitosti znamenal zvýšení LTV nad 90 %, není tento krok možný a je třeba buď splatit část úvěru či poskytnout bance do zástavy další nemovitost.