Hammond (UK MF): Riziko tvrdého brexitu zcela bez dohod je jen velice malé. Hlavní slovo bude mít parlament

Podle britského ministra financí Philipa Hammonda je faktické riziko odchodu Británie z EU zcela bez dohod jen velice malé. Prohlášení některých kandidátů na post premiéra v opačném duchu považuje Hammond za nemoudrá s ohledem na skutečnost, že hlavní slovo v zemi má parlament a ten již několikrát jasnou většinou řekl, že variantu tvrdého brexitu zcela bez dohod nehodlá akceptovat. Premiér, který by šel proti "vůli" parlamentu by čelil vážným problémům.O možnosti odchodu Británie ze svazku EU k 31. říjnu s dohodou nebo i bez ní v posledních dnech hovořili z pozice možných kandidátů na post premiéra například bývalý ministr zahraničí a hlavní favorit Boris Johnson, nebo bývalý ministr pro brexit Dominik Raab a také bývalá "ministryně penzí " Esther McVeyová.Podle Hammonda je třeba i nadále hledat politický kompromis ohledně brexitové dohody. Země je nyní rozdělena 50:50 a jednotlivé preference se často mění v obou směrech. To znamená, že obě strany musí udělat důležité ústupky, aby bylo dosaženo finální dohody. Podle Hammonda není možné, aby se polovina obyvatel cítila finálním výsledkem nadšená a druhá frustrovaná.