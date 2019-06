Summers: Fed by měl začít se znatelným snižováním sazeb

Americkou centrální banku čekají v následujících měsících významná rozhodnutí a podle známého ekonoma Lawrence H. Summerse bude její vedení v pokušení „postupovat opatrně“. Jenže to by podle ekonoma byla vážná chyba. Případná recese by totiž v současném prostředí znamenala katastrofu a pravděpodobnost jejího příchodu v příštím roce „se zdá být výrazná a roste“.



V prvním čtvrtletí rostla americká ekonomika slušným tempem, ale řada ekonomů čeká pro druhé čtvrtletí růst „znatelně pod 2 %“. Na slabost podle Summerse ukazuje celá řada indikátorů, k tomu se přidává negativní vliv obchodních tenzí a recesi predikuje i inverze výnosové křivky. Nejlepším způsobem, jak by Fed zabránil příchodu recese, by bylo snížení sazeb o 50 bazických bodů během léta s tím, že pokud bude potřeba, bude pokračovat na podzim.





Ze zpětného pohledu je podle Summerse zřejmé, že Fed reagoval pozdě na krizi roku 2008 i na kolaps internetové bubliny v roce 2000. Monetární politika navíc funguje se značným zpožděním a ekonomické zpomalení má tendenci samo sebe posilovat. Pomalá reakce Fedu by byla v současné situaci nebezpečná i z dalších důvodů. Trhy totiž se snížením sazeb již počítají, a pokud by k němu nedošlo, znamenalo by to negativní překvapení. Navíc by vzrostly obavy, že Fed nehodnotí ekonomické podmínky adekvátně. Ty se objevily už po jeho prosincovém zasedání, ale byly utlumeny poté, co šéf Fedu Jerome Powell signalizoval dramatický obrat v monetární politice.V úvahu je nutno brát i fakt, že během recese jdou sazby v průměru dolů o 5 procentních bodů, nyní se ale nachází pod 2,5 % a prostor pro takové snížení tedy neexistuje. Fed by tudíž neměl riskovat příchod recese, protože nemá dost prostoru pro boj s ní. A nejdůležitější je podle Summerse to, že Fed stále nezvedl inflaci na svůj cíl a tržní očekávání hovoří o tom, že se mu to ani v dlouhém období nepodaří.„Někdy by Fed měl mít obavy z toho, že příliš uvolněná politika povede k nezodpovědnému chování finančních trhů. Současná volatilita na trzích a možnost dalších negativních překvapení z oblasti obchodních válek ukazují, že dnes není doba na podobné obavy,“ tvrdí Summers. Podle něj by snížení sazeb nemělo být vnímáno jako kapitulace před prezidentem Trumpem, Fed by měl mít naopak dost sebedůvěry nestarat se o to, jak věci vypadají, a jít směrem, který je nejlepší pro celou ekonomiku.