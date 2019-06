Investice s vysokým výkonem

Kde berou automobily nadčasovou hodnotu a jak se do nich investuje?





Je 6. listopadu 1977 a na francouzské Korsice vrcholí rozhodující závod série mistrovství světa. Je to poslední šance pro tým Ford zvrátit náskok Fiatu. Během nervydrásajícího souboje však Fordu Escort RS vypoví službu kardanová hřídel a cílem za jásotu publika projíždí jako první Bernard Darniche za volantem nového Fiatu 131 Abarth, čímž jej jednou provždy zapíše do historie. Tento závodní speciál s dvoulitrovým atmosférickým motorem o výkonu 240 koní přinese ještě celou řadu velkých vítězství a emocí „k nezaplacení“. Hodnota samotného vozu však vyčíslitelná je. V roce 2015 jej do svého portfolia zakoupil fond BHS Engine Classic Cars za čtvrt milionu eur

„Jde o ikonický vůz, který vyhrál nejen světovou rallye v roce 1977, ale dosáhl prvenství i v letech 1978 a 1980 v kategorii automobilek. V kategorii řidičů s ním ve stejných letech vyhráli Markku Alen a Walter Rohrl, od nichž jej máme podepsaný. Již dvakrát byl vyžádán na setkání Legend, je to opravdu unikát,“ pochvaluje si Zdeněk Lepka, ředitel společnosti BHS, která je spoluzakladatelem fondu kvalifikovaných investorů Engine Classic Cars. Pokud jste stejně jako ostatní podílníci fondu přesvědčeni, že technická dokonalost legendárních strojů přináší zhodnocení i potěšení, můžete do něj investovat i vy. K tomu, abyste se stali spoluvlastníky každého stroje v portfoliu, potřebujete milion korun, což je ze zákona daná hranice pro investice do tohoto typu fondu.



Investování do hodnotných automobilů je ve své podstatě obdobné investování do cenných papírů, do zlata a podobných nástrojů, vztahují se na něj stejné zákony, regulace i dohled ČNB. Rozdíl je v tom, že jde o investici mnohem hmatatelnější a vyvolávající emoce. Auta zkrátka mají duši. „Všichni současní investoři jsou ,autíčkářiʻ. Je to komunita lidí, kteří se o auta zajímají a sami je i sbírají,“ říká Zdeněk Lepka, mimo jiné předseda českého Ferrari Owners Clubu. Fond založili spolu s Radkem Pokorným, známým milovníkem a sběratelem aut, s nímž působí také ve skupině Engine.





Poklady na čtyřech kolech





Podobně jako u dalších sběratelských artiklů i u aut roste cena s jejich ojedinělostí. To však není zdaleka jediné kritérium. Fond pro své akvizice vyhledává mistrovské kusy, s dokonalou technikou a příběhem, který je znát z každé součástky. Naopak se vyhýbá vozům, které získaly slávu „jen“ tím, že patřily celebritě nebo si zahrály v hollywoodském trháku. „Pro nás je při nákupu směrodatné, jestli je vůz v celkově dobrém stavu. Kontrolujeme servisní historii, jestli jsou všechny součástky originální, kolik měl majitelů a najel kilometrů. To všechno hraje roli v tom, zda jej lze považovat za sběratelský kus a dá se očekávat další zhodnocení. Jestli v něm jezdil Ronaldo nebo Messi, není podstatné,“ vysvětluje Zdeněk Lepka.

Cena těchto vozů dále stoupá, pokud jich na světě existuje jen omezený počet kusů. To je případ i jednoho z dalších závodních speciálů v držení fondu, Lancie Stratos. Tento vůz byl od začátku vyvíjen čistě pro závodní účely a v jeho silniční verzi bylo mezi roky 1973−1975 vyrobeno pouhých 400 kusů. Krom toho, že je Stratos nádherné auto (jeho design navrhl Marcello Gandini, designér legendárního Lamborghini Miura), patří Stratos mezi největší závodní legendy. Pyšní se třemi po sobě jdoucími tituly v mistrovství světa značek 1974−1976 a dal vyniknout i svému nejslavnějšímu pilotovi Sandrovi Munarimu, který se za jeho volantem stal i jedničkou sezony 1977 a odnesl si pohár FIA.



Sběratelské rarity





Vzácná mohou být i auta vzešlá z časově omezených spoluprací různých automobilek. Příkladem je další investice Engine Classic Cars fondu, Citroën SM, který má díky krátké spolupráci s automobilkou Maserati motor tohoto italského výrobce. Toto GT ale na začátku sedmdesátých let poněkud předběhlo dobu a vyrábělo se jen několik let. A to dělá tento model zvláštním. Ve fondu se dají najít i úplně ojedinělé a raritní vozy, jedním příkladem za všechny je loňská akvizice v podobě Ferrari California vyrobeného k 70. výročí založení automobilky, jež je svým provedením jediné na světě.



Kromě vozů investuje fond též do memorabilií týkajících se rychlosti a automobilismu. Zakoupil například celou výstavu Václava Zapadlíka, malíře a ilustrátora specializovaného na kreslení a malování historických automobilů , čítající 113 signovaných reprintů. Vlastní též unikátní knihu o historii Formule 1 s podpisy všech žijících mistrů světa a letos se chystá i na nákup speciálního závodního kola opět z limitované edice.

Na rozdíl od sběratelů fond musí umět auta nejen dobře nakupovat, ale také prodávat. V obou případech hrají zásadní roli znalosti a kontakty, kterými disponuje jak management fondu, tak i samotní investoři, kteří se na hospodaření fondu účastní. Podílníci mají samozřejmě také možnost se se svými auty pokochat a účastnit se společných akcí, které pro ně BHS připravuje. Podíl v Engine Classic Cars fondu je pro ně zkrátka víc než jen další investicí. Je to cesta, která je spojuje s ostatními nadšenci, dává možnost dotknout se opravdových legend na čtyřech kolech a pro mnohé je to i součást životního stylu.