Trump si vysloužil kritiku za migrační dohodu s Mexikem

Americko-mexická dohoda o migraci, kterou v pátek oznámil americký prezident Donald Trump a díky níž nesplnil svou hrozbu zavést ode dneška pětiprocentní clo na mexické zboží, nepřináší podle serveru Politico či agentury AP nic zásadně nového. Analytici, které dnes citovala agentura AFP, se navíc domnívají, že z ní budou profitovat pašeráci migrantů.



"Nyní budeme mít obrovskou spolupráci mezi Mexikem a USA, něco, co neexistovalo několik dekád," zněl jeden z Trumpových víkendových tweetů. "Snažili jsme se o tato hraniční opatření dlouho, stejně jako předchozí vlády, ale nikdo nebyl úspěšný, až do podpisu naší dohody s Mexikem," napsal rovněž Trump na twitteru.





Podle některých amerických médií či serveru Politico ale dva hlavní body dohody - nasazení mexické národní gardy na jižní hranici Mexika a větší počty migrantů, kteří budou na vyřízení své žádosti o americký azyl čekat v Mexiku - byly dojednány už před několika měsíci. Například v březnu oznámila mexická ministryně vnitra Olga Sánchezová, že na jih Mexika pošle federální policisty a zvýší tam kontroly v místech, kudy proudí do Mexika nejvíce středoamerických migrantů, kteří pak míří do USA.Vláda prezidenta Andrése Manuela Lópeze Obradora už od svého nástupu do úřadu loni v prosinci zpřísnila mexickou migrační politiku, několikanásobně také vzrostly počty zadržených i deportovaných migrantů do zemí původu."Trump si dohodou vylepšil image, ale opravdu někdo věří tomu, že zastaví migraci ze Střední Ameriky?" řekl serveru Politico John Feeley, bývalý americký velvyslanec v Panamě. Podle něj Trump neřeší podstatu problému. Podle serveru Politico páteční dohoda nezmiňuje obnovu americké finanční pomoci Salvadoru, Guatemale a Hondurasu, kterou Trump v březnu nařídil zastavit.Ze Střední Ameriky utíkají lidé už řadu let kvůli chudobě a vysoké kriminalitě. Nová mexická vláda už loni navrhla řešit problém spoluprací s USA, Kanadou a zeměmi Střední Ameriky při podpoře projektů, které by vytvořily ve středoamerických zemích pracovní místa a snížily chudobu.Podle analytiků citovaných dnes agenturou AFP páteční dohoda USA a Mexikem nahrává ilegální migraci. "Více kontrol donutí lidi využívat služeb pašeráků a posílí se tak organizovaný zločin," domnívá se například Javier Urbano z Iberoamerické univerzity v mexické metropoli.Ke kritice páteční americko-mexické dohody se připojili i možní Trumpovi soupeři v boji o prezidentský úřad v roce 2020, které dnes citovala AP. "Taková opatření jsme s Mexikem už dávno měli, některá i měsíce," uvedl Beto O'Rourke, uchazeč o demokratickou kandidaturu v prezidentských volbách . "Možná teď urychlí scénář těchto opatření, ale Trump dosáhl hlavně toho, že ohrozil nejdůležitější obchodní partnerství USA," dodal O´Rourke."Myslím, že svět už je unavený z prezidenta, který neustále vede slovní války s našimi spojenci, ať už je to Mexiko či Kanada," citovala AP senátora Bernieho Sanderse, dalšího uchazeče o nejvyšší úřad v USA.