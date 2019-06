Podíl nezaměstnaných zlomil nový rekord (Analýzy makroindikátorů)

Pokles podílu nezaměstnaných se nezastavil ani v květnu, a statistika si tak na svůj vrub připsala další rekord. Rostl i počet volných míst připadajících na jednoho uchazeče. Prostor pro další pokles podílu nezaměstnaných však již považujeme za limitovaný.

Podíl nezaměstnaných dosáhl v květnu 2,6 %. Na této úrovni se nacházel vůbec poprvé v časové řadě od roku 2005. Bez očištění o sezónní faktory dosáhla nezaměstnanost 2,8 %. Počet volných pracovních míst v květnu dosáhl 346 552. Na jednoho uchazeče o zaměstnaní tak připadá 1,7 volného pracovního místa. To, co je pro nezaměstnané výhodou, pro firmy zůstává Achillovou patou. Nejvíce nedostatkem volné pracovní síly trpí segment stavebnictví, o mnoho lépe na tom ale nejsou ani ostatní oblasti domácí ekonomiky. Řešení nabízí najímání zahraničních zaměstnanců, což je ale poměrně dlouhý proces, či najímání pracovníků na částečný úvazek. Zde má Česko zatím velké rezervy. Zatímco v EU pracuje na částečný úvazek v průměru kolem 20 % zaměstnanců, v Česku je to pouze 7 %.

Podíl nezaměstnaných je však podle našeho názoru již poblíž svého minima. V letních měsících bude naopak s přílivem absolventů na trh práce pravděpodobně mírně růst. I tak se ale za celý letošní rok udrží v průměru pod třemi procenty. Svoje tempo by v letošním roce měla zvolnit i mzdová dynamika. Zatímco loni průměrná nominální mzda dosáhla 8,1 %, v letošním roce by to mělo být 7 %. To je ale stále dynamika vysoce přesahující dlouhodobý trend. Vývoj mezd má zatím tendenci předbíhat i očekávání centrální banky. Ta v Q1 19 počítala s růstem mezd o 6,9 %, z čehož se ale nakonec vyklubalo 7,4 %. Pokračujícím růstem mezd překvapuje i oblast průmyslu, kde mzdová dynamika v dubnu dosáhla úrovně 8,4 %. Neutuchající mzdové tlaky jsou i jedním z důvodů, proč se domníváme, že květnové zvýšení úrokových sazeb nebylo v letošním roce ještě tím posledním. Další by podle naší prognózy mělo přijít v srpnu. Rizikem je však vývoj v zahraniční, který by se mohl odrazit ve slabší globální poptávce a tím i růstu české ekonomiky.