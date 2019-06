Rozvojové trhy v zajetí úrokové euforie a obchodních válek

Aktiva rozvojových trhů jsou v „zajetí“ dvou protichůdných sil. Na jedné straně pozitivně působí oslabující dolar ovlivněný očekávaným snižováním amerických úrokových sazeb. Proti tomu jako brzdná síla účinkuje stále živá obava z eskalace obchodních sporů.

Pokud bychom se měli odrazit od současné situace, navrch má vidina snížení sazeb Fedu a s ní související oslabování dolaru (za minulý týden vůbec největší od února 2018). Díky tomu vykázaly měny tzv. emerging markets třetí po sobě jdoucí týden zisků, akcie téhož regionu pak rostly dva týdny v kuse. Pozadu nezůstávají ani dluhopisy rozvojových zemí, které vykazují nejdelší ziskovou „šnůru“ od ledna 2018 dosahující osmi po sobě jdoucích dní.

Vidina snížení amerických sazeb je pomyslným vrcholem pohledu na vývoj světové monetární politiky. Australská centrální banka minulý týden poprvé za tři roky snížila své sazby o 25 bazických bodů. K obdobnému kroku by se dle očekávání, stejně tak i dle slov guvernérky, mohla tento týden uchýlit i ruská centrální banka. Dokonce i v případě ECB již někteří členové Rady guvernérů hovoří o možnosti snížení sazeb, byť z pohledu trhu nejde o aktuální krok. Na pozadí toho všeho nalezneme globálně oslabující inflační očekávání a obavu z mnohem citelnějšího oslabení ekonomického růstu s potenciálem přechodu do stavu recese.

Společnou proměnou nervozity jsou obchodní války. Spor USA a Číny se evidentně neposouvá pro trhy žádoucím směrem. Jednání s Japonskem a Evropou byla sice posunuta a ve srovnání s předchozím případem nejsou prozatím takovým zdrojem nejistot, jejich vliv však do budoucna nelze podceňovat, zejména v případě potenciálního zavedení cel na dovoz evropských automobilů a komponent do USA. Pozitivní zprávou poslední doby může být spor s Mexikem, který byl vyřešen během víkendu, tudíž na zavedení cel nakonec nedošlo.

Fakt, že problém přeshraničního pohybu osob mezi Mexikem a USA, který Trump okatě přesunul do oblasti přeshraničního pohybu zboží, byl vyřešen v podstatě za týden, však ponechává některé otazníky. Například - jde o definitivní rozhodnutí, nebo pouze o zdržení?

Uklidnění kolem americko-mexické roztržky trhy každopádně vnímají pozitivně – akcie rostou, stejně tak i výnosy dluhopisů. Dolar po oslabení nad hranici 1,130 EURUSD z minulého týdne mírně maže ztráty. Vidina snížení sazeb Fedu však nijak výrazně nepolevuje, k čemuž ostatně přispěla páteční data z amerického trhu práce, v pozadí pak komentáře centrálních bankéřů.

Forward krátkodobé sazby OIS aktuálně naznačuje více než 80% pravděpodobnost snížení amerických sazeb již na červencovém zasedání, což se projevuje i na vyšší implikované volatilitě eurodolaru v tenoru jednoho měsíce. Do konce roku je pak v očekávání započítán cut o velikosti více než 60 bazických bodů (cca 2,5 kola snížení úroků). Z našeho pohledu jsou však tyto predikce poněkud přehnané. Americká ekonomika sice ve srovnání s minulým rokem zpomaluje, v našem základním scénáři ale stále nepočítáme s tím, že by dosavadní vývoj donutil Fed snižovat sazby. Pokud by však došlo na vyhrocení obchodních sporů a na pokles inflačních očekávání výrazně pod 2% inflační cíl, scénář osekání úroků o 25 bodů nejdříve ve třetím kvartále zcela vyloučit nemůžeme.

Výčet zahraničních dat pro aktuální týden obsahuje americkou inflaci (středa), maloobchod a průmysl (oboje pátek). Z Evropy pak přijde například průmyslová produkce (čtvrtek). Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1298 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 96,85 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1241 do 1,1293 EURUSD.*

Koruna během minulého týdne profitovala zejména z oslabování dolaru vůči euru. Ke zpevnění o více než 20 haléřů přispěla i některá nad očekávání lepší data, jako růst mezd za první kvartál či maloobchod a průmysl.

Dnes byla zveřejněna míra nezaměstnanosti, která v květnu dle očekávání klesla z 2,7 % na 2,6 %. Větší vliv na kurz by měla mít zítra zveřejněná inflace za květen. Trh očekávání mírné zpomalení z 2,8 % y/y na 2,7 %, ČNB ve své prognóze pracuje s 2,7 % y/y. Nečekáme, že by zítřejší čísla výrazněji přispěla ke změně našeho výhledu o tom, že ČNB ponechá v červnu své sazby beze změny.

Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,61 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,59 až 25,68 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,64 až 22,83 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.