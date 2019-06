Rozbřesk: Problém na obzoru - trhy ECB nevěří

ECB se narůstající mračna nad globální ekonomikou vůbec nelíbí a po vzoru Fedu se pokusila minulý týden otočit měnově politickým kormidlem a zamířit zpátky do holubičích vod. Při pohledu na eurodolar je však jasné, že se jí manévr příliš nepovedl. Trhy jednoduše ECB nevěří, že se odhodlá k dalšímu snížení sazeb a i další rozjezd QE je podle nich spíše hudbou vzdálenější budoucnosti (pravděpodobně po jmenování nového šéfa ECB v říjnu). To Fed pravděpodobně zareaguje svižněji, a to okamžitě dostupnými konvenčními zbraněmi - úrokovými sazbami. Nově předpokládáme, že Fed může v tomto roce preventivně dvakrát snížit sazby. I trhy proto postupně tlačí na silnější euro, což se ECB vůbec nelíbí...

Mario Draghi si přitom uvědomuje, že jeho zbrojní arsenál je do značné míry “vybraný”. A proto až překvapivě odvážně volá do zbraně fiskální politiku. Je možné, že po výraznější rozpočtové expanzi budou volat i G20 po svém setkání v tomto týdnu. V Evropě však vyšší vládní výdaje mohou ekonomice pomoci pouze v případě, že nová Komise bude o poznání flexibilnější v interpretaci rozpočtových pravidel...

Pomáhat je přitom čemu. I když ECB v poslední prognóze nijak dramaticky nezhoršila hospodářský výhled, poslední čísla ukazují na výraznější sešlápnutí brzdového pedálu ve druhém kvartále. Zejména v Německu podle posledních dubnových čísel automobilový průmysl stále nezvládá najít pevnou půdu pod nohama a úroveň produkce zůstává necelých deset procent pod rokem 2018.Vše tak ukazuje na další (i když ne výrazný) pokles německé ekonomiky způsobený slabým průmyslem….čím déle přitom průmysl bude mít problémy, tím větší pravděpodobnost, že zasáhne i doposud odolnou spotřebu domácností a služby.



TRHY



CZK a dluhopisy

Holubičí obrat hlavních centrálních bank včetně ECB je pro rozvíjející se trhy i korunu lehce pozitivní zprávou. Měnový pár se tak vrátil do blízkosti 25,60 EUR/CZK a může se pokoušet své zisky rozšířit.



Zahraniční forex

Slabá data z amerického trhu práce poslala eurodolar bezpečně nad hranici 1,13. Trh nejenže prakticky najisto počítá, že Fed sníží úroky v červenci, ale začal spekulovat dokonce i na září. Tyto sázky jsou však částečně motivovány obchodními válkami a zde je důležité, že USA zrušily druhou mexickou frontu, neb uvalení cel na jižního souseda se nekoná.



Ropa

Ropa Brent navazuje na úspěšný konec týdne a také dnes si zatím připisuje drobné získy. K růstu cen přispívá zejména klid zbraní v americko-mexickém obchodním konfliktu, jenž ropný trh strašil poslední týdny. Druhý impuls pro růst cen pak dorazil ze strany kartelu OPEC+, jenž oznámil rámcovou dohodu na dalším prodloužení těžebních škrtů. Na nejbližším zasedání (25. a 26. června) by se tudíž měly ladit “pouze” individuální produkční kvóty.



Tento týden bude na ropném trhu opravdu nabitý. Již zítra nabídne svou měsíční analýzu ropného trhu americká EIA, na kterou ve čtvrtek naváže OPEC, respektive v pátek IEA. Ropný trh navíc musí být ve střehu také s ohledem na tradiční týdenní statistiky zásob (úterý API a ve středu EIA) a data k aktivitě amerických producentů (pátek).