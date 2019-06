Americké firmy Raytheon a United Technologies se dohodly na fúzi

Americké společnosti Raytheon Co. a United Technologies Corp. (UTC) se dohodly na fúzi. Vznikne tak jedna z největších zbrojních a leteckých společností na světě s hodnotou zhruba 121 miliard USD (2,7 bilionu Kč). V USA bude podle příjmů druhou největší za Boeingem. Transakce bude největší fúzí v sektoru, uvedla agentura Reuters.



Spojení formou výměny akcií by mělo být dokončené v první polovině příštího roku. Podle dohody UTC musí nejprve oddělit své divize výtahů Otis a klimatizací Carrier do samostatných firem.



Sloučená společnost se bude jmenovat Raytheon Technologies Corporation. Současní akcionáři firmy UTC budou vlastnit zhruba 57 procent sloučené firmy a akcionáři Raytheonu zbývajících 43 procent. Roční tržby společnosti se mají pohybovat kolem 74 miliard USD.





Firma Raytheon byla založená v roce 1922. Vyrábí raketové a kybernetické systémy, mimo jiné Tomahawk a Patriot, a dodává vybavení pro vojenská letadla a rakety americké vládě. UTC byla založena v roce 1934 a je předním dodavatelem hlavně elektronického a komunikačního zařízení pro komerční letadla. Vlastní mimo jiné výrobce leteckých motorů Pratt & Whitney či výrobce letecké elektrotechniky Rockwell Collins Dohoda změní konkurenční prostředí, když vytvoří konglomerát, jehož aktivity budou sahat od komerčního letectví po veřejné zakázky ve zbrojním průmyslu Firmy sice mají někteří stejné zákazníky, překrývání jejich aktivit je ovšem nízké. Firmy si tak příliš nekonkurují, a podle analytiků by tak neměl být problém při schválení fúze antimonopolním úřadem.