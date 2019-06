Zrušení cel a slabá data z amerického trhu práce posílají akcie nahoru (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Moody’s vylepšuje ratingové hodnocení pro Moneta Money Bank.

Tendr na výstavbu nového jádra by měl být zahájen během několika dnů.

Evropské akcie zahájí dnešní obchodování růstem.

Začátek týdne bude z pohledu makroekonomických dat velmi vlažný. Až jeho druhá polovina bude mnohem zajímavější, kdy se z amerického i evropského kontinetu dozvíme čísla o spotřebitelské inflaci, průmyslu nebo maloobchodních tržbách.

Potvrdili jsme naše doporučení Koupit pro akcie společnosti ČEZ s novou cílovou cenou na 717 CZK. Analýzu naleznete na našich webových stránkách http://bit.ly/CEZ_upd1906.

Obchodování na zámořských trzích

Páteční obchodování ve Spojených státech bylo ovlivněno zejména zveřejněnými daty o tvorbě nových pracovních míst. Ta překvapivě výrazně spadla, nicméně investoři svoji pozornost upřeli především na to, jaké to přináší implikace pro budoucí měnovou politiku. Slabší data posilují přesvědčení, že letos sazby už nahoru nepůjdou a naopak se zvyšují spekulace, že by Fed svoje měnové kohouty mohl zase uvolnit. Index S&P 500 a průmyslový Dow Jones tak uzavřely páteční seanci se ziskem jednoho procenta, technologický Nasdaq si dokonce polepšil o 1,7 %.

S optimistickou náladou vstoupili do nového týdne i obchodníci v asijsko-pacifickém regionu. Mnoho indexů si připisuje zisky výrazně převyšující jedno procento. Akciím obchodovaným v Hongkongu se daří vůbec nejvíce, když jejich index roste o 2,1 %. Důvodem je oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa v pátek večer, že zamýšlená 5% cla na dovoz mexického zboží byla odložena na dobu neurčitou.

Futures na evropský Stoxx 50 i americký S&P 500 tak ukazují rovněž na vzestup hlavních akciových indexů. Vzhledem k tomu, že je dnes makroekonomický kalendář prakticky prázdný, budou trhy vstřebávat informace ohledně pátečních amerických dat a jejich dopadu na měnovou politiku Fedu a zrušení zamýšlených cel. Tyto faktory by tak měly hrát ve prospěch růstu akciových trhů po celém světě.

Moneta Money Bank

Ratingová agentura Moody’s zvýšila dlouhodobý rating společnosti Moneta na A2 z předchozího Baa2 a změnila výhled z pozitivního na stabilní. Zvýšení ratingu se týkalo i krátkodobých závazků, jež nyní hodnotí na úrovni Prime-1 oproti předchozímu Prime-2. Odůvodněním těchto změn je pokračující silná výkonnost banky a zlepšení kreditního profilu směrem k méně rizikovým produktům. Moody’s považuje tento vývoj za udržitelný i zejména s ohledem na to, že banka chce pokračovat v akvírování menších českých finančních institucí. Zprávu hodnotíme pozitivně a potvrzuje i naše očekávání ohledně budoucího vývoje hospodaření banky.

ČEZ

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček uvedl, že tendr na výstavbu nového jaderného reaktoru bude vypsán během několika dnů. Předpokládá, že do konce roku by mělo být s vedením ČEZ vykomunikováno, kdo bude mít jakou zodpovědnost, a jaký bude investiční a finanční model.