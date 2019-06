USA a Mexiko uzavřely dohodu o migraci, Trump ruší cla

Spojené státy neuvalí ode dneška clo na dovoz mexického zboží, protože se jim podařilo s Mexikem dosáhnout dohody o omezení příchodu středoamerických migrantů do USA přes mexickou hranici. Po třídenním jednání obou stran ve Washingtonu to v pátek večer místního času oznámil americký prezident Donald Trump.

Podle společné deklarace Mexiko souhlasí s tím, že si nechá více migrantů, kteří usilují o azyl v USA, a ti budou v Mexiku čekat na rozhodnutí svého případu. Mexiko také posílí prosazovaní práva, které má omezit nelegální přistěhovalectví, včetně nasazení národní gardy na své jižní hranici.



Spojené státy se na druhé straně zavázaly pracovat na rychlejším vyřizování žádostí o azyl. Obě země navíc posílí spolupráci bezpečnostních složek při ochraně společné hranice včetně sdílení informací.





"Jsem rád, že vás mohu informovat, že Spojené státy americké dosáhly podpisu dohody s Mexikem," napsal Trump. Zavedení cel bylo "odloženo na neurčito", dodal. Jižní americký soused podle Trumpa slíbil podniknout přísná opatření, která mají zastavit příliv migrantů k hranici USA.Mexický ministr zahraničí Marcelo Ebrard novinářům sdělil, že jeho země v rámci dohody rozmístí od pondělka na celém svém území příslušníky národní gardy vyčleněné na kontrolu migrantů. Většina z gardistů bude působit u hranice s Guatemalou. Mexiko se také bude snažit přistěhovalcům zajistit důstojné podmínky k životu."Nabídne migrantům a jejich rodinám pracovní místa a přístup ke vzdělání v době, kdy budou pobývat na mexickém území," uvedl Ebrard.Dohoda naproti tomu neobsahuje důležitý požadavek USA, aby Mexiko přijalo označení "bezpečné třetí země", což by jej donutilo trvale přebírat většinu žadatelů o azyl ze Střední Ameriky. Obě země budou podle deklarace dále pokračovat v jednání o dalších krocích, které má být dokončeno za 90 dní.Trump používá zavádění cel jako nátlakový prostředek při vyjednávání s řadou států včetně Číny či zemí Evropské unie . Mexiku hrozil, že od pondělí se na veškerý dovoz do USA bude vztahovat clo pět procent. Dohoda přichází po třech dnech jednání mezi zástupci obou zemí.Pohraniční stráž USA zadržela v květnu více než 132.000 lidí, kteří se snažili dostat do USA z Mexika. To byl nejvyšší měsíční počet od roku 2006. Trump označil obrovský příliv migrantů za invazi a pohrozil, že pokud Mexiko nezasáhne, může cla zvýšit až na 25 procent.Mexiko již v rámci jednání slíbilo, že vyšle na hranici s Guatemalou 6000 příslušníků své národní gardy s cílem zastavit migranty mířící do USA. Zároveň však uvedlo, že chce vidět dlouhodobé řešení, které bude zahrnovat hospodářkou rozvojovou pomoc.Podle některých analytiků by případná obchodní válka s USA mohla Mexiko uvrhnout do recese. Zasáhla by ale obě strany , na spotřebitele by dopadla zvýšením cen zboží. Před cly varovala například americká asociace dovozců čerstvých potravin, obavy z cel mají také americké automobilky, které mají továrny v Mexiku.