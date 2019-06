Vývoz z Číny navzdory clům v květnu rostl, dovoz klesl

Vývoz z Číny v květnu se navzdory americkým clům vrátil nečekaně k růstu. Dovoz do země naopak klesl a zaznamenal nejvyšší propad za téměř tři roky, což naznačuje, že domácí poptávka zůstává slabá. Přebytek zahraničního obchodu Číny v květnu prudce vzrostl, meziročně o 78 procent na 41,7 miliardy USD (944,7 miliardy Kč). Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil čínský celní úřad.



Hodnota zboží a služeb vyvezených ze země stoupla meziročně o 1,1 procenta na 213,8 miliardy USD. Dovoz pak klesl o 8,5 procenta na 172,2 miliardy USD. Od počátku roku se vývoz zvýšil o 0,4 procenta, zatímco dovoz klesl o 3,7 procenta.



Analytici dotazovaní agenturou Reuters očekávali v květnu pokles vývozu i dovozu o 3,8 procenta. Přebytek obchodu pak měl činit 20,5 miliardy USD.





Část analytiků se domnívá, že někteří vývozci urychlili dodávky od USA, aby se vyhnuli novým clům, kterými pohrozil americký prezident Donald Trump. Obchodní napětí mezi Washingtonem a Pekingem minulý měsíc prudce stouplo, když Trumpova vláda obvinila Čínu, že nedodržuje sliby týkající se strukturálních změn jejích hospodářských praktik. Trump proto od 10. května zvýšil cla na dovoz čínského zboží v hodnotě 200 miliard USD ročně a oznámil, že hodlá uvalit cla na zbývající čínský dovoz. Čína reagovala odvetným zvýšením cel na americké zboží.Přebytek obchodu se Spojenými státy meziročně stoupl na 26,9 miliardy USD , nejvýše za čtyři měsíce. Mohl za to hlavně růst vývozu na 37,7 miliardy USD . Mírně stoupl i dovoz z USA, a to na 10,8 miliardy USD Závislost čínské ekonomiky na vývozu se proti minulosti výrazně snížila. Vývoz se však stále podílí na hrubém domácím produktu země téměř pětinou. Mezinárodní měnový fond minulý týden kvůli obavám z dopadů obchodního napětí snížil svůj výhled ekonomického růstu Číny na letošní rok na 6,2 procenta, což bude nejslabší růst za 29 let.