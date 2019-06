Ministři G20: Rostoucí napětí v obchodních vztazích ohrožuje růst

Napětí v obchodních vztazích ve světě se zintenzivnilo, a zvýšilo tak rizika pro zrychlení růstu globální ekonomiky. Uvádí to závěrečné prohlášení z dvoudenní schůzky ministrů financí a šéfů centrálních bank skupiny největších ekonomik světa (G20) v v japonské Fukuoce. Dokument ale neobsahuje žádnou konkrétní výzvu k řešení obchodních sporů, z nichž největší vedou v poslední době Spojené státy a Čína.



Ministři se na jednání také shodli, že do konce příštího roku vypracují pravidla, která by zabránila velkým internetovým firmám vyhýbat se vyšším daním.





"Růst globální ekonomiky se stabilizoval a obecně se očekává mírný růst letos i v roce 2020," uvádí se v prohlášení, z něhož citovala agentura Reuters. V textu se rovněž konstatuje, že růst zůstává nízký a je ohrožen, zejména "obchodním a geopolitickým napětím", které se zintenzivnilo.Zatímco společné prohlášení ze schůzky se omezilo na obecná a neadresná konstatování, šéf německé centrální banky Jens Weidmann byl konkrétní. Obchodní spor mezi USA a Čínou podle něj může ve střednědobém výhledu snížit světový obchod o jedno procento. Podobně se tento týden vyjádřila i šéfka Mezinárodního měnového fondu (MMF) Christine Lagardeová, podle níž by celní válka mezi USA a Čínou v příštím roce mohla snížit globální hrubý domácí produkt HDP ) o půl procenta.V neděli z Japonska Lagardeová vyzvala členské země G20, jimiž jsou i Spojené státy a Čína, aby se snažily o řešení obchodních sporů. "Prioritou by mělo být vyřešení současných obchodních sporů, včetně odstranění cel," uvedla šéfka MMF, která se schůzky ve Fukuoce rovněž účastnila.Podle agentury AP se na okraj jednání v Japonsku setkali americký ministr financí Steven Mnuchin a guvernér čínské centrální banky I Kang. Podle Mnuchina byla jejich schůzka konstruktivní a jednání o obchodních otázkách "upřímná". Tento výraz podle AP v diplomacii znamená jistý stupeň neshody.Ministři financí a guvernéři centrální bank G20 se ve Fukuoce také shodli, že se budou snažit vyřešit spor o zdanění velkých internetových firem. Řešení chtějí mít podle závěrečného prohlášení příští rok. Zejména Británie a Francie se snaží zamezit internetovým gigantům, aby přesouvali své zisky do zemí s nižší daňovou zátěží. Paříž Londýn proto navrhují takzvanou digitální daň. Proti jsou ale Spojené státy, mnozí internetoví giganti jsou totiž právě americké firmy V závěrečném prohlášení ze schůzky ve Fukuoce se také uvádí, že země G20 se budou snažit zlepšit boj proti praní špinavých peněz a proti financování teroristických skupin, mimo jiné prostřednictvím pravidel pro virtuální převody peněz a obchodování s kryptoměnami