Počasí v tomto týdnu: Tropické dny budou opět provázet silné bouřky, přívalový déšť a kroupy.

Meteorologové vyhlásili výstrahu před silnými bouřkami, které by měly zasáhnout severozápad republiky už dnes kolem šesté, výstraha je platná až do noci na úterý. Teploty by měly v následujících dnech přesahovat tropickou třicítku, prosluněné dny budou ale provázet silné bouřky.



Do Česka se ženou další bouřky doprovázené krupobitím a přívalovými dešti – další zprávy s datem 10. června v přehledu ČT24.

Výstraha před silnými bouřkami je platná od 18:00 do středy 3:00 a byla vyhlášena pro Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Středočeský kraj a Prahu. Meteorologové Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) varují před silnými bouřkami, které mohou doprovázet přívalové deště s úhrny kolem 30 milimetrů, kroupy a také velmi silný vítr, který by v nárazech mohl dosahovat rychlosti až 70 kilometrů v hodině.

V severozápadní polovině Čech se v pondělí (10. 6.) večer a v noci na úterý (11. 6.) ojediněle mohou vyskytnout silné bouřky, doprovázené kroupami, přívalovým deštěm s úhrny kolem 30 mm a nárazy větru až 70 km/h.

V úterý odpoledne a večer, na severu Čech ještě i v noci na středu (12. 6.), se mohou v Čechách vyskytnout silné, na severu a severozápadě i velmi silné bouřky doprovázené kroupami, přívalovým deštěm s úhrny kolem 50 mm a nárazy větru kolem 70 km/h.

V úterý odpoledne vystoupí nejvyšší teploty nad 31 °C zejména ve středních a východních Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Na Moravě a ve Slezsku budou pokračovat vysoké teploty i v dalších dnech.

Počasí v týdnu

V pondělí by podle ČHMU mělo být většinou polojasno, odpoledne a večer se zatáhne v západní polovině Čech, kdy se budou objevovat silné bouřky. Teploty přes den vystoupají k 28 až 32 °C, na západě bude kolem 27 °C.

Jasná až polojasná obloha by měla vydržet i přes úterý. Při přechodné oblačnosti se mohou místy objevovat přeháňky nebo bouřky, na západě by mohly být opět velmi silné. Teplota vystoupá k 29 až 33 °C.

I ve středu by mělo být převážně jasno až polojasno, odpoledne a večer se mohou místy objevovat přeháňky nebo bouřky. Teploty vystoupají k 28 až 32 °C. Vítr bude v bouřkách přechodně zesilovat.