Franklin Templeton: Napětí USA-Čína brnká investorům na nervy

Válka slov mezi Trumpovou administrativou a Čínou by se rozvinout do stavu plné obchodní války. Šéf pro akciové trhy společnosti Franklin Templeton Stephen Dover zvažuje reakci globálních investorů a staví současné prostředí amerického akciového trhu do perspektivy.

Série obvinění a odvet v nedávné době dramaticky zvýšily obchodní napětí mezi Spojenými státy a Čínou a vytvořily volatilitu na globálních akciových trzích.

Situace se ještě vyhrotila, protože trhy v předešlých týdnech na pozadí povzbuzujících slov z obou stran zapracovaly do cen krátkodobé řešení obchodního napětí. Eskalace napětí do možné plné obchodní války mezi Čínou a Spojenými státy vytváří nejistotu, ale když hovoříme přímo s managementem společností v Číně, cítíme větší optimismus, pokud jde o dlouhodobější situaci. I když jsme optimističtí, že existuje prostor pro nějaké krátkodobé urovnání nejnovější potyčky, které by mělo být pro trhy pozitivní, připadá nám, že mezi oběma zeměmi, které nemají žádnou krátkodobou nápravu, existují dlouhodobé geopolitické problémy. V důsledku toho věříme, že investoři musí zaujmout dlouhodobější pohled v otázce Číny a obchodu.

Změny na globálních trzích a jejich dopad na akcie

Nejistota ohledně Číny a její vliv na osudy amerických a světových ekonomik je jen jednou z otázek, které vrhají stín na sentiment investorů. Domníváme se však, že existuje několik důvodů, proč pokračovat v investování do akcií, protože fundamentální a ekonomické fundamenty jsou obecně silné. Tržní volatilitu vnímáme jako nákupní příležitost, protože jsme jako investoři zaujali dlouhodobé stanovisko.

Zatímco mnozí pozorovatelé se obávají zpomalování tempa hospodářského růstu Číny, je důležité mít na paměti, jak velká je její ekonomika a kolik nástrojů má její vláda k dispozici, aby ji mohla stimulovat.

Již v letošním roce se objevily náznaky, že obchodní napětí se Spojenými státy napomohlo politikům a vedoucím pracovníkům v Číně vědomě se koncentrovat, což vedlo ke snížení daní a dalším opatřením fiskální liberalizace.

Stále domáčtější ekonomika Číny

Zdá se, že čínská ekonomika je dnes mnohem vyváženější než před několika lety. Je více orientována na domácí prostředí, takže je podle našeho názoru stabilnější a méně zranitelná vůči vnějším otřesům.

Je důležité mít na paměti, že Čína se do značné míry izolovala od závislosti na zahraničním obchodu. Pouze 34,1% svého hrubého domácího produktu (HDP) dnes pochází ze zahraničního obchodu ve srovnání s přibližně 50 % až 60 % před několika lety. Tento podíl je zhruba rovnocenný se zeměmi jako Spojené království.

Významně se zúžila obchodní bilance Číny se Spojenými státy. Na základě běžného účtu již Čína není hlavním čistým vývozcem do Spojených států. Zůstává významným čistým vývozcem zboží, ale také dováží mnoho služeb ze Spojených států. Takže obchodní bilance Spojených států není pro Čínu tak významná.

Čína prokázala impozantní schopnost inovovat, což bylo částečně podpořeno tlakem vlády na výzkum a vývoj. Čína vlastně předstihla vyspělé trhy, jako jsou Spojené státy, Japonsko a Německo, pokud jde o počet patentových přihlášek podaných v posledních letech.

V různých průmyslových odvětvích se Čína stala inovátorem, kterého je dobré sledovat. Rychlé zlepšení výroby lithium-iontových baterií například pomohlo změnit zemi na největší světový trh s elektrickými vozidly, a to jak výrobou, tak prodejem. V čínském farmaceutickém průmyslu vládní politiky, podporující vývoj nových léků nad generiky, povzbudily místní společnosti, aby zvýšily výdaje na výzkum a vývoj. To by mohlo půdu pro průkopnická léčiva od čínských výrobců léků. To je jen několik příkladů, které zdůrazňují snahu Číny o svůj vlastní hospodářský osud, nezávislý na amerických a evropských výrobcích.



Nejistota nutí k hledání alternativ k čínským dodavatelům

Skutečnost, že rozhovory mezi americkými a čínskými obchodními představiteli i přes eskalaci napětí (alespoň e zveřejnění anglické verze toho článku, tedy 20. května) neskončily úplně, nám dává určitou naději, že by bylo možné dosáhnout kompromisu nad nejnovějšími cly.

Zakořeněné postoje na obou stranách však znesnadňují nacházení shody o širších geopolitických rozdílech. V budoucnu očekáváme další rozhoření nesvárů.

Nejistota způsobená touto situací může podnikům ztěžovat rozhodování o kapitálových investicích; Domníváme se, že tato obchodní jednání v nadcházejících letech ovlivní firemní rozhodování o zdrojích. Podniky, které chtějí tuto nejistotu snížit, budou podle našeho názoru pravděpodobně hledat místní dodavatele.

Stephen H. Dover, CFA

Executive Vice President,

Head of Equities