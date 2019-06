Bublinu na fintechu by mohla propíchnout regulace EU

Fintech start-upy se v reklamních kampaních a na velkých konferencích pyšní svým uvolněným nastavením orientovaném na zákazníky a finanční regulace označují jako „to, co není sexy“. Jenže i tahle maska občas spadne.

Módní americká společnost na online platby Stripe, v hodnotě 22,5 miliard dolarů podle tržní valuace, se přidává k Amazonu a Applu a varuje proti dopadu pravidel Evropské unie. Tato pravidla usilují o dvojí kontrolu odcházejících plateb z účtu zákazníků. Tato kampaň ale také odhaluje pravý stav věcí ve fintechu.

Hlavním bodem je požadavek nové evropské direktivy o platebních službách, který požaduje verifikovat online transakce a který musí být přijat do poloviny září. Každá platba nad 30 euro bude muset být ověřena zákazníkem (většinou prostřednictvím textové zprávy nebo biometrickým otiskem prstu), pokud nebude splňovat kritéria nízkého rizika nebo důvěryhodného statutu. Ze strany regulátorů se jedná o další krok k ochraně spotřebitelů před podvodem, i když není dokonalý (tyto dvoufaktorové systémy ověřování již byly v minulosti zneužity, např. u britské banky Metro Bank). Fintech z toho ale radost nemá.

Problém pro zpracovatele plateb a e-shopy je v tom, že další ochrana zákazníků brzdí růst. Šéf Stripu podle Financial Times očekává „obrovsky negativní dopad“ na konverzní poměr (v podstatě poměr návštěvníků, kteří se stali zákazníky). Financial Times citují i šéfa Worldpay, který kritizuje regulátory za to, že místo „ušlechtilého cíle“ zatočit s kriminálníky podali katastrofální návrhy pro byznys. Silná slova. Stripe dokonce přispěl výzkumem, který určil částku potenciálního dopadu nových pravidel na ekonomickou aktivitu – 57 miliard euro.

Podobný odpor vůči regulacím jsme mohli vidět u bank, které si pravidelně stěžují na omezení, která znamenají méně půjček domácnostem a firmám. Ale u online plateb je regulace ještě tvrdší. Pouze tím, že by se spotřebitelé museli dvakrát rozmyslet (pokud by nákup na Amazonu přes mobil vyžadoval dvě kliknutí místo jednoho), pak by to mohla být pro firmy skutečná brzda. A pokud by objemy klesaly, znamenalo by to i méně peněz společnostem jako Stripe, který si z nich ukrajují svůj podíl.

Tlak na navyšování objemů transakcí zhoršují neuvěřitelně nafouklé valuace mnohých z těchto firem spolu s „velmi intenzivně“ konkurenčním prostředím, jak se loni vyjádřila holandská fintechová hvězda Adyen. Adyen se obchoduje na ohlušujícím 110násobku svých letošních zisků s tržní hodnotou 20,8 miliard eur. To je skoro dvojnásobek hodnoty Deutsche Bank, přestože tento holandský fintech zaměstnává pouze 1 % počtu zaměstnanců této německé banky. Stripe je podle výzkumníků ze CBInsights šestou nejdražší soukromou společností na světě.

Vzhledem k tomu, že někteří zpracovatelé plateb si účtují asi 1 % z každé transakce, není se čemu divit, že náklady plynoucí z nové regulace vedly k takovému odporu. A to se děje v odvětví, kde podle fintech poradce Marka Hartleyho může konkurence během příštích pěti let některé firmy úplně vyhladit. Do té doby můžeme očekávat, že klasiku Boba Dylana „nepřemýšlej dvakrát, je to v pořádku“, bude kázat vícero start-upů.

Zdroj: Bloomberg