Černobyl ukazuje, že máme být hodně vděční za to, co nyní máme

Seriál Černobyl společnosti HBO je „majestátním dílem, ale také připomínkou, že svět je lepším místem, než jakým býval“. Tvrdí to The Atlantic s tím, že dnes sice mnoho lidí tvrdí, jak špatně na tom jsme, ale zmíněné dílo ukazuje něco jiného. „Sovětský svaz byl od počátku veden psychotickým režimem, který po celé generace nedokázal pochopit realitu, zpracovávat informace a dohlédnout dál než za svou vlastní paranoiu. Černobyl byl šokem pro celý globální systém a nejen proto, že ukázal, jak by svět mohl vypadat, pokud by Kreml a jeho byrokratický a policejní systém dokázal získat vládu nad světem,“ píše The Atlantic.



Historik Dmitrij Volkogonov býval sovětským generálem, ve kterého měl režim takovou důvěru, že dostal za úkol napsat životopis Josefa Stalina. Později prohlásil, že Lenin a jeho soudruzi byli „evropští intelektuálové, kteří se dostali k moci poté, co roky proseděli v izolaci a vymýšleli, jak provést komunistickou revoluci“. Když se jim to k jejich vlastnímu překvapení povedlo, již se jí nechtěli vzdát. Vznikl tak režim „založený na lži a brzy začal věřit ve svou vlastní nezničitelnost“. Komunismus a socialismus ale pro něj byly ve skutečnosti jen prázdná slova, klíčem bylo udržet moc a přežít. A životy lidí nebyly zase tak důležité, píše The Atlantic.



Černobyl ukazuje, co bylo na sovětském režimu nejnebezpečnější, „jakýkoliv náznak veřejného odporu či dokonce nemístná poznámka mohly přinést kruté důsledky.“ Každý tam sledoval každého, každý měl nějakou funkci, ale ve chvíli, kdy byly ohroženy životy milionů lidí, nenesl zodpovědnost nikdo. Všichni jen opakovali, že vykonávali svou práci a neudělali žádnou chybu, nic špatného. Během prvních hodin po výbuchu elektrárny se tak vláda zoufale snažila udržet vše v tajnosti a nesmyslně doufala, že se jí před americkými satelity a sousedními zeměmi podaří ukrýt masivní explozi a radiaci.Stát, kterému vládli pomatení starci, kteří věznili a popravovali miliony spoluobčanů, měl k dispozici jaderné zbraně namířené na Západ. Ten tak žil neustále pod hrozbou tvořenou skupinou paranoidních lidí. Dnes již Sovětský svaz neexistuje. „Rusko představuje hrozbu světovému míru, ale Vladimir Putin je ve srovnání s brutalitou předchozích vládců, kteří jej vychovali, jen druhořadým mafiánem,“ píše The Atlantic. Ruské jaderné reaktory jsou pod dohledem a elektrárny typu RBMK se blíží bodu, kdy budou odstaveny.„Černobyl je temnou, ale také krásnou připomínkou mrtvého politického systému, který skončil lépe, než si zasloužil. Zbytek světa by měl být šťastný, že je pryč,“ uzavírá The Atlantic s tím, že jsme jen o vlásek unikli „státu vedenému nebezpečnými muži, kteří ohrožovali osud miliard lidských bytostí“.

Zdroj: The Atlantic