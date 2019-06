Koupaliště v Plzni zdražují. Lidé se tam chodili mýt a vyprat si prádlo

Koupaliště ve Slovanech a Lochotíně v Plzni zřejmě nepotěší své návštěvníky. Od začátku července totiž navyšuje vstupné. Vedení plavecký areálů vadí, že někteří návštěvníci považují koupaliště za levnou variantu prádelny. Za ekonomicky výhodnější variantu osobní hygieny a i prádelny prý někteří lidé považují dvojici koupališť v Plzni. Upozornil na to provozovatel bazénů, Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň. Má se proto zvýšit vstupné, to doporučila městská komise pro sport a mládež.

“Tato úprava má pomoci řešit problém s nepřizpůsobivými návštěvníky obou zařízení. Roste totiž počet těch, kteří využívají nízké vstupné a do areálu se chodí umýt a vyprat si oblečení,“ vysvětlila plzeňská mluvčí Eva Barborková.

Ujistila ovšem, že i nadále bude vstupné k bazénům jedno z nejlevnějších v Česku. U dospělých se cena vstupu na 1.5 na koupaliště Slovany zvýší z 65 na 85 korun, u Lochotína to bude u hodinového vstupu ze 45 na 55 korun. Nový ceník má začít platit od 1. července 2019.



“Zdražení se nijak nedotkne dětí ani seniorů nad 60 let, naopak například nově může čerpat slevu už jeden dospělý s jedním dítětem do šesti let věku,“ přiblížil ředitel Bazénu Slovany a předseda Plaveckého klubu Slávia VŠ Plzeň Tomáš Kotora.