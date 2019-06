Jaké jsou podmínky návratu do práce po rodičovské dovolené?

Shrnutí základních pojmů nejen pro maminky

Pro začátek si zopakujeme, co je vlastně mateřská a rodičovská dovolená. Mateřská dovolená trvá zpravidla 28 týdnů, v případě dvojčat a vícerčat 37 týdnů. S novorozenětem může doma zůstat jak matka, tak i otec na rodičovské dovolené. Přiznat mu ji musí zaměstnavatel ode dne narození miminka. Rodičovský příspěvek je aktuálně ve výši 220.000 Kč, ale řeší se jeho navýšení na 300.000 Kč. Pro dvojčata a vícerčata je to 1,5 násobek z těchto částek. Na mateřské dovolené se čerpá peněžitá pomoc v mateřství, na rodičovské dovolené rodičovský příspěvek. Jsou to dávky od státu sloužící jako náhrada chybějícího příjmu během čerpání mateřské a rodičovské dovolené.

Mateřskou a rodičovskou dovolenou rodičům poskytuje zaměstnavatel

Na mateřskou dovolenou může žena nastoupit 6 až 8 týdnů před plánovaným termínem porodu. Má na ni nárok v případě, že byla po dobu 270 dnů před nástupem na mateřskou pojištěná. Stačí, když se nemocenské pojištění platilo po tuto dobu během 2 uplynulých let, není třeba souvisle. Je tady také ochranná lhůta v délce 180 dnů od ukončení posledního pracovního poměru. Pokud tato podmínka není splněna, rodička rovnou po porodu dítěte začne pobírat rodičovský příspěvek.

Rodičovská dovolená versus rodičovský příspěvek

Rodičovská dovolená je často zaměňována s rodičovským příspěvkem, ale jedná se o dvě různé věci. Rodičovskou dovolenou vám poskytuje váš zaměstnavatel, máte-li na ni nárok. Lze ji čerpat maximálně do 3 let věku dítěte. Naopak rodičovský příspěvek lze rozložit až do 4 let věku dítěte. V případě, že se chcete do práce vrátit dříve nebo později, je třeba se domluvit s vaším zaměstnavatelem. Uvědomte si však, že v práci jsou vám povinni držet místo jen 3 roky. Na další rok můžete dostat neplacené volno, avšak vše záleží na benevolenci vašeho šéfa.

Výhody během čerpání mateřské a rodičovské dovolené

Občas se stane, že rodič na rodičovské dovolené zjistí až v průběhu čerpání, že se touží vrátit do práce o něco dříve nebo naopak později během 3 leté doby. Dobrá zpráva je, že vám zaměstnavatel musí vyhovět. Rovněž se během 3 leté rodičovské můžete do práce vrátit jen na čas. Přerušíte rodičovskou dovolenou, pak se na ni zase vrátíte a dočerpáte ji. Další výhodou je, že pokud jste na mateřské či rodičovské dovolené, tak nemůžete dostat výpověď z pracovního poměru. Samozřejmě jen při smlouvě na dobu neurčitou. Pokud má zaměstnanec smlouvu na dobu určitou, ta skončí podle smluvené doby.

Co když během pobírání mateřské nebo rodičovské dovolené znovu otěhotníte?

V průběhu těhotenství žena nesmí obdržet výpověď z práce, a to ani pro nadbytečnost či z organizačních důvodů. Žena, nacházejí se ve výpovědní lhůtě, se také nemusí bát, lhůta se jí pozastaví a znovu se obnoví po skončení mateřské či rodičovské dovolené. Při dalším těhotenství, které plynule navazuje na rodičovskou, vám zaměstnavatel musí držet místo až do 3 let dalšího dítěte. Pokud vám další mateřská nenavazuje, můžete šéfa poprosit o neplacené volno (ten nemusí vyhovět) nebo se lze domluvit s lékařem na pracovní neschopnosti.

Jak se připravit na návrat do práce?

Do práce se můžete vrátit už po skončení mateřské dovolené. Pokud se vrátíte hned po dočerpání mateřské, máte právo na původní pozici. To platí i pro tatínky, jež byli na rodičovské dovolené po stejnou dobu, jako umožňuje mateřská dovolená, tedy 28 týdnů (37 týdnů u dvojčat a vícerčat). Dojde-li během této doby ke zrušení vaší pracovní pozice, zaměstnavatel má povinnost vám jako náhradu nabídnout místo odpovídající vaší pracovní smlouvě. Po návratu do práce z rodičovské dovolené se může stát, že už se nebudete moci vrátit na původní pozici, avšak opět platí, že vám šéf musí zajistit místo podobné původní práci. Zaměstnavatel vám nesmí jednostranně bez vašeho souhlasu změnit pracovní úvazek z plného na zkrácený a opačně, ani změnit smlouvu z neurčité na určitou. Rovněž vám náleží stejné platové ohodnocení, jako je uvedeno ve smlouvě.

Co dělat, když v práci nemají místo nebo vám chtějí dát výpověď?

V případě, že se nemáte kam vrátit, máte nárok na náhradu mzdy ve výši předchozího průměrného výdělku. Nabídne-li vám šéf výpověď, rozhodně nepodepisujte dohodu, pokud v ní nebude uveden důvod výpovědi. Zaměstnavatel vám může dát výpověď jen podle § 52 zákoníku práce. Výpověď musí zaměstnanec obdržet písemnou formou, jinak neplatí. Výpovědní doba činí minimálně 2 měsíce a začíná následující měsíc prvního dne, není-li v pracovní smlouvě dohodnuto jinak. Pokud obdržíte výpověď ze strany zaměstnavatele, máte nárok na odstupné jednonásobku až trojnásobku průměrného výdělku, záleží na délce pracovního poměru, do nějž se započítává i čerpání mateřské a rodičovské dovolené.

Tip! Máte-li mladší dítě než 1 rok, nesmíte mít nařízenou práci přesčas. Máte-li dítě mladší 15 let, požádejte o zkrácený úvazek, zaměstnavatel by vám měl vyjít vstříc, pokud tomu nebudou bránit provozní důvody.

Autorka: Bc. Michaela Prátová, lektor a garant rekvalifikačního kurzu Mzdové účetnictví se základy personalistiky, který probíhá ve 21 městech po celé ČR, od roku 2009. Přečtěte si 288 recenzí kurzu.