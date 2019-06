Kvůli nějakým demonstracím se vláda měnit nebude, odmítl Babiš

Český premiér Andrej Babiš (ANO) a slovenský premiér Peter Pellegrini (SMER-SD) vystoupili v sobotu na konferenci Globsec v Bratislavě. Babiš opět odmítl změny ve vládě. Češi se podle něj mají skvěle a nemají tedy důvod protestovat.

Konference Globsec v Bratislavě nastolila otázku budoucnosti a vize Evropské unie. Na pódiu společně vystoupili Babiš a Pellegrini. Na oba politiky směřovalo několik otázek. Babiš měl vysvětlit aktuální situaci kolem auditů Evropské komise a demonstrací po celé České republice za jeho odvolání.



“Česká republika se nikdy neměla tak dobře jako dneska, rosteme, bohatneme. Není žádný důvod, aby lidé protestovali, protože se mají skvěle,“ odpověděl Babiš.



“Česká republika není Slovensko, v České republice se nebude měnit vláda na základě nějakých demonstrací. Máme svobodné demokratické volby, ty jsme vyhráli,“ prohlásil Babiš.

Podle Babiše lidé protestují proto, že se za sedm let, co je ve vysoké politice, na jeho osobu nabalila spousta lží, které poté opakovala česká i zahraniční média. Zopakoval také své úspěchy na ministerstvu financí. Problém vidí i ve volebním systému. Kdyby byl většinový, odpadly by problémy se skládáním vlády, naznačil.