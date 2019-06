Příští týden nás čeká další START den na pražské burze a zajímavá makrodata z USA a Číny

Dění na světovém trhu

Investoři se první červnový týden zajímali o možná cla na mexický dovoz do USA, zasedání ECB a makroekonomická data. V průběhu týdne vše nasvědčovalo tomu, že mexická strana má dostatek kroků a argumentů pro to, aby nedošlo k uvalení 5% cla na jeho vývoz do USA kvůli emigrační problematice. Nicméně výsledek středeční schůzky vyjednávacích týmů nebyl pozitivní a Trump opět potvrdil, že je připraven od 10. 6. zmíněná cla uvalit. V průběhu týdne pak Mexiko uvedlo, že například pošle zhruba 6000 vojáků na ochranu svých hranic. Tyto kroky podpořily investory v názoru, že dohoda mezi oběma zeměmi může být nalezena.

ECB ve čtvrtek přišla s dalším holubičím vystoupením. Prodloužila platnost neměnných sazeb do 2Q2020 z 1Q2020. Dále upřesnila podmínky podpory likvidity bank tzv. TLTRO 3.

Makroekonomická data v USA a především páteční měsíční data z trhu práce (75 vs. oček. 175 tisíc nových prac. míst) investory příliš nepotěšila a dále přispěla k názoru trhu, že ještě letos může dojít k obratu v měnové politice Fedu. Americký index Dow Jones nakonec za týden přidal více jak 4,5 % t/t. Německý DAX šel v závěsu a připsal si téměř 3 % t/t. Uklidnění kolem cel na mexické zboží by bylo pozitivní pro evropské automobilky, které mají v Mexiku pobočky zásobující americký kontinent. Domácí index PX si za týden připsal 0,5 % t/t na 1050 bodů.

Společnosti na BCPP

Na domácím trhu jsme sledovali informace týkající se CME. Podle informací z tisku se novými společnými generálními řediteli TV Nova stanou dosavadní finanční ředitelka Klára Brachtlová a obchodní ředitel Jan Vlček. Z funkce generálního ředitele TV Nova odejde Christoph Mainusch, který je spolu s Michaelem Del Ninem ředitelem mateřské společnosti CME. Titul zakončil týdenní obchodování na 90 Kč (+6,3 % t/t).

Místopředseda představenstva a ředitel divize finance Martin Novák a místopředseda představenstva a ředitel divize nová energetika a distribuce Tomáš Pleskač ze společnosti ČEZ uplatnili opce a následně pozici téměř celou prodali. Takovéto kroky top managementu nejsou pro investory většinou dobrým znamením. Titul zakončil páteční seanci na 536 Kč (-0,5 % t/t).

Byly oznámeny čtvrtletní úpravy regionálního indexu CECE. Fakticky úpravy indexu proběhnou na konci obchodování v pátek 21. června a nové složení bude platit od pondělí 24. června. Úprava parametrů se z akcií na pražské burze přímo týká akcií CME (dosud váha 0,43 %) a akcií Erste Group (váha 13,58 %). Erste Group zakončila volatilní týden na 819,8 Kč (-0,3 % t/t).

Z pohledu celého týdne nejvíce rostly akcie CME (+6,3 % t/t na 90 Kč). Mimo výměnu managementu v TV Nova lokální tisk opět spekuloval nad možným převzetím aktiv společnosti s tím, že uvedl i možné zájemce v čele s lokální finanční skupinou PPF. Současně změny v managementu TV Nova těmto spekulacím pomáhají. Pokud vynecháme O2 CR (230 Kč či -8,0 % t/t), které se obchodovalo bez nároku na dividendu, tak nejvíce klesající akcií týdne byla Kofola (-2,0 % t/t na 288 Kč). Na společnosti se neobjevily žádné kurzotvorné informace. Vzhledem k relativně nízké likviditě stačí jen menší prodejní příkaz, aby ovlivnil tržní cenu.

Výhled na příští týden

Investoři budou sledovat, zda USA uvalí od pondělí cla na Mexiko či nikoliv. Nebo spíše zda budou kroky Mexika dostatečné pro urovnání nastalého sporu. Jinak by nás mohl čekat relativně poklidný týden, co se významnějších událostí týká. Jsme mírnými optimisty a věříme, že se situace mezi USA a Mexikem vyřeší relativně rychle, což by mohlo trh mírně podpořit. Z technických informací připomeneme, že v pondělí budou zavřeny trhy ve Vídni, Budapešti a Frankfurtu.

Z domácích informací připomeneme, že ve středu proběhne další tzv. START den. Bude se jednat o běžné obchodování.

Z makroekonomických zpráv se zaměříme v USA na středeční spotřebitelskou inflaci CPI (oček. 0,1 po 0,3 % m/m), páteční maloobchodní tržby (oček. 0,7 po -0,2 % m/m), průmyslovou produkci (oček. 0,2 po -0,5 % m/m) a index spotřebitelského sentimentu univerzity Michigan (oček. 98 po 100 bodech). V Číně se zaměříme na pondělní obchodní bilanci, kde by exporty (oček. -3,8 po -2,7 % m/m) i importy (oček. -3,3 po +4,0 % m/m) měly vykázat klesající směr v dolarovém vyjádření a pak na páteční průmyslovou produkci (oček. beze změny 5,4 % r/r).