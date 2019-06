ECB posunula případné zvýšení úrokových sazeb do první poloviny příštího roku.

Saudský ministr pro ropu Khalid A Al-Falíh v pondělí konstatoval, že věří v prodloužení dohody OPEC+ za červen letošního roku. Bullard z Fedu se domnívá, že budoucí snížení sazeb by mohlo být odůvodněno vzrůstajícím obchodním a inflačním rizikům. Inverzní křivka podle Bullarda signalizuje, že je zapotřebí snížit sazby, jelikož trh tím naznačuje, že jsou sazby na příliš vysokých úrovních. Také se zmínil, že plán ohledně rozvahy Fedu je dobrý a není potřeba se jim zabývat. Index nákupních manažerů ve výrobním sektoru ve Spojených státech klesl z 52,8 bodu na 52,1 bodu. Trh přitom očekával růst na 53 bodu. Japonský ministr financí Aso v úterý zopakoval, že není v plánu jakákoliv změna ohledně daně z obratu. RBA na svém zasedání snížila svoji hlavní úrokovou sazbu z 1,5 % na 1,25 %. Cutem chce banka podpořit trh práce, kterému i nadále bude věnována velká pozornost. Snížení sazeb má také přispět k rychlejšímu dosažení inflačního cíle. Guvernér Lowe pak na tiskové konferenci poznamenal, že není vyloučené, že dojde k dalšímu snížení. Snižování sazeb povede k poklesu AUD, což podpoří australský vývoz. Dále také dodal, že pokud míra nezaměstnanosti klesne pod 4,5 %, tak by mělo dojít k růstu inflace směrem k inflačnímu cíli banky. Ze strany guvernéra Fedu Powella jsme se dočkali poměrně holubičích komentářů, když oznámil, že americká centrální banka bude jednat podle potřeby, aby udržela ekonomickou expanzi, a pokud by obchodní války amerického prezidenta Donalda Trumpa začaly výrazně negativně ovlivňovat ekonomiku USA, tamní centrální banka zasáhne. Trhy již počítají s minimálně jedním snížením sazeb ze strany Fedu v tomto roce. Inflace v eurozóně zaznamenala v květnu meziroční zpomalení z 1,7 % na 1,2 %, když se očekávalo, že bude růst o 1,3 %. Evropská komise ve středu zahájila disciplinární řízení proti Itálii kvůli veřejnému dluhu. Místopředseda Evropské komise Dombrovskis kritizoval italskou vládu, že její rozhodnutí poškozují italskou ekonomiku. Z Béžové knihy (zpráva FEDu k situaci US ekonomiky) vyplynulo, že ekonomika ve Spojených státech pokračovala na jaře v růstu. Řada firem má ale obavy z negativních důsledků obchodní války s Čínou. Americký centrální bankéř Kaplan se domnívá, že je příliš brzy na to, aby FED nyní uvažovala o snížení sazeb. Aby došlo ke cutu je zapotřebí vidět další zpomalení ekonomiky, dodal. HDP v Austrálii v prvním čtvrtletí mezikvartálně vzrostlo o 0,4 %, když se očekával růst o 0,5 %. Podle organizace ADP v soukromém sektoru USA v květnu vzniklo 27 tis. nových pracovním míst. Analytici očekávali, že vznikne 180 tis. pracovních míst. Největší makroekonomickou událostí ve čtvrtek bylo zasedání ECB, na kterém banka ponechala dle očekávání sazby beze změny. Také posunula očekávání zvýšení sazeb, až na první polovinu příštího roku. ECB zveřejnila novou prognózu, ve které mírně zhoršila růst inflace a ekonomiky v příštích dvou letech. Také zveřejnila podmínky TLRO, které již nejsou tak příznivé pro banky. Draghi na tiskovce prozradil, že od některých členů bankovní rady zazněly návrhy na znovuzavedení QE či snížení úrokových sazeb. Také dále poznamenal, že fundamenty v první čtvrtletí dopadly poněkud lépe, než se očekávalo. Ratingová agentura Moodys oznámila, že schvaluje nový rozpočet Nového Zélandu. Dále také konstatovala, že i když se zvýší vládní výdaje, tak si Nový Zéland stále zachová fiskální disciplínu. V pátek jsme se dočkali míry nezaměstnanosti ve Švýcarsku, která klesla z 2,4 % na 2,3 %, což bylo dle očekávání trhu. NFP report z amerického trhu práce dopadl o mnoho hůře, než se očekávalo, když bylo vytvořeno 75 tis. pracovních míst. Odhady byly nastaveny na 175 tis. nových pracovních míst. V Kanadě také klesla míra nezaměstnanosti z 5,7 % na 5,4 %. Analytici přitom odhadovali, že míra nezaměstnanosti zůstane nezměněná na 5,7 %.

