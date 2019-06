ECB opět oddálila růst sazeb a nebrání se ani jejich snížení

Evropská centrální banka znovu oddálila zvýšení úrokových sazeb a opět zhoršila svůj výhled pro hospodářský růst eurozóny. Členové rady tak reagují na zhoršující se náladu v globální ekonomice, podnikatelský sentiment v eurozóně nebo opět zpomalující inflaci. Zároveň odhalila některé podrobnosti týkající se levných úvěrů soukromému finančnímu sektoru. Svůj výhled pro hospodářský růst výrazně zhoršila také německá centrální banka.

Včerejší zasedání ECB se obešlo bez větších překvapení a banka podle očekávání ponechala sazby beze změny. Změnil se však výhled pro sazby, u kterých banka očekává, že zůstanou na stávajících úrovních minimálně do poloviny příštího roku. Mario Draghi na tiskové konferenci upozornil, že rizika v ekonomice přetrvávají a prozatím tak není prostor k utahování měnové politiky. Co víc, banka je v případě zhoršení ekonomického sentimentu připravena sazby klidně snížit nebo použít některé z dalších nástrojů měnové politiky jako je kvantitativní uvolňování. Není se totiž čemu divit, ekonomická aktivita se od začátku roku výrazně zhoršila a jádrová inflace zpomalila zpět pod 1%, přitom v posledních měsících vykazovala známky oživení a dokonce rostla na 1,3%, tedy nejvýše od roku 2013.

Obchodní napětí a rostoucí obavy z globální recese spojené s růstem protekcionismu v posledních několika týdnech rozkolísaly finanční trhy, které překvapila trochu více holubičí rétorika. Mezitím Mario Draghi také představil nové ekonomické projekce a výhled pro inflaci. Banka vidí v roce 2019růst HDP o 1,2%, tedy o jednu desetinu procenta více, jak v poslední projekci. Pro rok 2020 přepokládá banka růst o 1,4%, což je o 0,2% horší předpověď. I přesto banka očekává mírné zlepšení v růstu inflace, která by na konci letošního roku měla být na 1,3%. Pro rok 2020 by se inflace měla zastavit na 1,4%. Draghi k inflaci řekl, že neexistuje pravděpodobnost deflace a pouze velmi nízká pravděpodobnost recese, která by ovlivnila inflační očekávání. Opět se tak nabízí otázka, jak moc zafungovalo kvantitativní uvolňování, které mělo částečně pomoci k růstu inflaci, ta se však stále drží pod inflačním cílem banky.

Evropské měně v posledních několika dnech pomohl k růstu především slabší americký dolar. Rozhodně se nedá hovořit o lepších datech z ekonomiky eurozóny s přihlédnutím na rozhodnutí ECB oddálit sazby a horším datům inflace. V pátek ráno dokonce zhoršila svůj odhad pro růst německé ekonomiky německá centrální banka na 0,6% z 1,6%, které odhadovala v prosinci. Ve značné nevýhodě je ECB například oproti americkému FEDu. Ten by mohl možná ještě letos snížit sazby, jelikož se mu v průběhu uplynulých let podařilo dostat sazby blíže směrem k neutrální úrovni. ECB zároveň nebude chtít zasahovat do vývoje měnové politiky do zvolení nového guvernéra centrální banky v říjnu. Z oddálení úrokových sazeb by mohla těžit například česká koruna, které nahrává úrokový diferenciál.