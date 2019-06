Ranní glosa: ECB obrací kormidlo k uvolněné měnové politice. Dle trhů ale příliš pomalu

ECB si jednoduše nemohla dovolit sedět se založenýma rukama a sledovat, kterak se v eurozóně zhoršují podnikatelské nálady a klesá inflace - tedy ta skutečná i očekávaná. ECB se tedy na svém červnovém zasedání pokusila měnovou politiku uvolnit a to primárně skrze prodloužení závazku držet oficiální úrokové sazby na historických minimech až do poloviny roku 2020, úpravu pravidel dlouhodobých repo operací a nakonec i v posunu v rétorice (několik členů bankovní rady chtělo snížit úroky již včera). Reakce trhu - konkrétně nárůst eurových sazeb, posílení eura a propad akcií evropských bank - svědčí o tom, že se od ECB ve skutečnosti čekalo více a trhy tak nemusí považovat znovuzahájené uvolňování měnových šroubů za ukončené.Nicméně na rozdíl od amerického Fedu je manévrovací prostor ECB výrazně zúžen a to minimálně ze dvou důvodů. Za prvé s ohledem na to, že se v průběhu hospodářského cyklu nepodařilo zvednout úroky v eurozóně zpět nad nulu, je munice ECB sloužící k uvolnění měnové politiky značně redukována. Za druhé, šance na to pustit se do radikálního uvolnění měnové politiky např. typu kvantitativního uvolňování je limitována poměrně výraznou personální obměnou, která se odehrává a především ještě odehraje v bankovní radě ECB. To se týká zejména odchodu prezidenta ECB Draghiho, který má u trhů jednoznačně nejvyšší autoritu, a o jehož nástupci musí teprve političtí lídři eurozóny rozhodnout v rámci několikanásobného personálního obchodu zahrnujícího i nového šéfa Evropské komise. Draghi, alias SuperMario, má svůj post opustit do října a do té doby bude pro vedení ECB zřejmě velmi obtížné učinit agresivní krok, který by na dlouhou svázal ruce novému prezidentovi ECB.Co z však včerejšího zasedání plyne pro české devizové a peněžní trhy? Za prvé, eurové úrokové sazby sestoupí níže a zůstanou zde déle (než jsme si mysleli). To může ovlivnit dlouhý konec české výnosové křivky, který se bude tlačit níže. Za druhé, je jasné, že úrokový diferenciál mezi krátkými korunovými a eurovými sazbami zůstane ještě dlouho velmi výrazný, resp. kdyby náhodou ECB úroky snížila, tak se může dokonce ještě rozšířit. To je pochopitelně pro kurz koruny relativně příznivá zpráva, přičemž počítejme, že forwardový kurz ( EUR/CZK ) se od spotového může dokonce ještě mírně vzdálit.