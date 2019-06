Kvalita vody na více než 85 % koupališť v Evropě hodnocena jako „výborná“

Počet koupališť, kde je kvalita podle nejpřísnější normy hodnocena jako „výborná“, se z 85,0 % v roce 2017 v loňském roce mírně zvýšil na 85,1 %. V ČR je to 81,7 %. Počet koupališť, která splňují minimální úroveň, tj. „přijatelná“, se od roku 2017 do roku 2018 snížil z 96 % na 95,4 %. „Nevyhovující“ kvalita vody byla v roce 2018 v EU, Albánii a Švýcarsku uvedena u 301 ze všech koupališť (tj. 1,3 %). To je o něco méně než 1,4 % v roce 2017.