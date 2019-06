Co stojí za propadem ceny kávy?

Dlouhodobě nestabilní ceny kávy ještě více oslabil středeční propad na newyorské burze o 7,3 %. Nejhorší pokles ceny od roku 2010 jen podtrhl aktuální zranitelnost kávy Arabica způsobenou obavami ze špatného počasí a fluktuací brazilské měny.



Situace na trhu s kávou se opět výrazně změnila, když futures kávy Arabica na newyorské burze ve středu klesly o 7,3 %, což je nejhorší propad od roku 2010. Divoký prodej kávy se projevil poté, co trh od poloviny května oživil o 19 %. K prvotnímu oživení v minulém měsíci vedly obavy z mrazu a silnějšího brazilského realu. Tento vývoj pomohl spustit krátké krytí pozic ze strany hedgeových fondů a současně vyvolal nový zájem o nákup ze strany investorů, kteří očekávali, že se cena kávových bobů odrazí od minima z roku 2005.



Vývoj na trhu kávy:

• Pokles obav z mrazu pomohl vytlačit nedávné zotavení na tříměsíční maximum.

• Slabší brazilský real v reakci na zprávy, že vláda prezidenta Bolsenara zvažuje možnosti jak uvolnit vládní strop na výdaje. Vzhledem k obrovskému rozpočtovému schodku a nejistotám ohledně důchodové reformy je tento strop pro důvěru investorů zásadní.

• Existuje předpoklad, že Brazílie zažije v roce 2020 další obrovskou sklizeň, protože je to ve dvouletém cyklu ten „správný“ rok.

•Mezinárodní organizace kávy v úterý varovala, že probíhající sklizeň v Brazílii potvrdila očekávání, že produkce kávy v současné sezóně 2018-19 překročí poptávku už druhé období v řadě.

• Na trzích futures je reportní sazba stále zvýšená a jednoroční spread nabízí prodávajícím krátkých pozic výnos téměř 14 %.



Klíčová oblast podpory (dříve rezistence) je opět na 95 centech/libru. Trh se však zatím dokázal udržet nad 97,33 centy/libru, což je 50% korekce po nedávných zvýšeních cen.



O autorovi:

Ole Hansen začal pro Saxo Bank pracovat v roce 2008 a od roku 2010 pracuje jako hlavní komoditní stratég. Jeho prací je tvorba strategií a analýz globálních komoditních trhů definovaných fundamentálními ukazateli, náladou trhu a technickým vývojem.

Ole Hansen je autorem týdenních zpráv, které mapují vývoj na trzích s komoditami a současně klientům poskytují názory na obchodování v rámci značky SaxoStrats. Pravidelně přispívá do vysílání i tištěných médií jako jsou CNBC, Bloomberg, Reuters, Wall Street Journal, Financial Times a Telegraph. Před příchodem do Saxo Bank pracoval Ole Hansen 18 let v londýnské City jak v obchodě tak i v oblasti multi-asset hedgeových fondů.

Má zkušenosti s obchodováním i investicemi a je respektovaným stratégem, který se pravidelně setkává s klienty Saxo Bank po celém světě. Bankovní vzdělání získal Ole Hansen v Danske Bank.