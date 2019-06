Perly týdne: Fed v červnu sníží sazby, akcie jsou příliš drahé a u nás se chodí pro miliony s igelitkou

Ve světě…



Dluhopisy zvyšují atraktivitu akcií: Mezi nejpádnější argumenty pro nákup akcií je nyní podle investiční společnosti Bespoke poměr dividendového výnosu indexu S&P 500 a výnosů desetiletých vládních obligací. Ty totiž v posledních týdnech výrazně klesly a nyní se pohybují na stejné úrovni jako dividendový výnos akcií – viz následující graf:







Hlavní investiční stratég společnosti Canaccord Genuity Tony Dwyer se domnívá, že Fed může snížit sazby mnohem dříve, než čeká Wall Street. Mohlo by k tomu dojít již 18. – 19. června a důvodem mají být podle stratéga zejména „kolabující inflační indikátory“. Navíc se výnosy vládních obligací pohybují pod úrovněmi, kde by je Fed chtěl mít. Americká centrální banka podle stratéga udělala dvě velké chyby – komunikační a v nastavení politiky. Tu první již Fed napravil tím, že svou komunikaci překlopil do hrdliččího tónu. Tu druhou ale ještě napravit musí. Dwyer se domnívá, že index S&P 500 do konce roku posílí o 21 %, volatilitu na trhu by měla zvedat obchodní válka a na listopad naplánované volby Investiční společnost Pictet je ve svém novém investičním výhledu méně optimistická než Bespoke. Tvrdí, že je čas na podvážení globálních akcií , včetně amerických trhů. Jejich valuace jsou totiž vysoko, ekonomická data vysílají smíšené signály a rostou tenze v mezinárodním obchodě. Neutrální pozici má ale Pictet na akciích Evropě , kde jsou valuace „rozumnější než v USA“. Nejlepší je pak podle firmy zaměřit se na akcie kvalitních společností, a ne na „spekulativní sázky“, protože takové „kvalitní“ tituly jsou částečným zajištěním proti riziku dalšího poklesu trhů.Pictet drží podvážené pozice i na vládních obligacích, výjimkou jsou americké dluhopisy s neutrální pozicí. Ceny ropy by podle společnosti mohly krátkodobě dosáhnout dalších maxim, na přelomu roku by ale ropa Brent mohla testovat hranici 50 dolarů za barel, protože dojde ke zvýšení její nabídky na světových trzích.Téměř 80 % investorů se spoléhá na PE poměr založený na ziscích očekávaných pro příští rok. Tvrdí to průzkum Bank of America Merrill Lynch, podle které si ale akcie s nízkým valuačním poměrem nevedou od roku 2010 nijak dobře. Opak platí o skupině akcií FANG, která mají valuace naopak vyšší. Podle banky se tak široce rozšířená praxe zaměřuje na ukazatel, který negeneruje vyšší návratnost investic Nízký PE poměr je podle Bank of America Merrill Lynch dokonce nejpopulárnějším měřítkem už čtrnáctým rokem v řadě i přesto, že „během většiny býčího trhu se pojil s nízkou návratností“. Druhým nejpopulárnějším měřítkem je podle banky ukazatel míry zadlužení založený na čistém dluhu (úročené dluhy očištěné o hotovost) a provozní ziskovosti EBITDA (čistý dluh/EBITDA).Eurostat tento týden porovnává tempo mezičtvrtletního růstu evropských ekonomik dosažené v prvním čtvrtletí tohoto roku. Nejhůře na tom bylo Lotyšsko, jehož ekonomika jako jediná klesla. Blízko stagnace se nacházela Itálie a mezi nejpomaleji rostoucí země patřilo i Dánsko, Řecko a Finsko. Naopak nejrychleji rostlo chorvatské hospodářství a tempem 1,5 % rostla ekonomika Polska a Maďarska. Česká republika dosáhla podobného tempa růstu jako Švédsko:Porovnávní dubnové nezaměstnanosti ukazuje, že nejvyšší je stále v Řecku a to konkrétně na 18,5 %. Nejnižší byla nezaměstnanost u nás (2,1 %) a v Německu (3,2 %). Průměr v celé EU se pohyboval na 6,4 %.Lidé mají někdy tendenci hledat v nesouvisejících jevech nějaké zákonitosti. Ve světě existuje nepřeberné množství proměnných a podle ekonoma Tima Taylora tudíž existuje 100 % pravděpodobnost, že vždy najdeme nějaké dvě proměnné, které mezi sebou vykazují vysokou korelaci, která ale nemá žádný skutečný obsah. Poukazuje v této souvislosti na práci Tylera Vigena, který na svých internetových stránkách ukazuje řadu bezobsažných, ale vysokých korelací. Mezi grafy najdeme například celosvětový počet nekomerčních startů do vesmíru spolu s počtem doktorátů ze socilogie udělených v USA:Podobně silná korelace bez obsahu existuje třeba mezi vývojem počtu rozvodů ve státu Maine a spotřebou margarínu na hlavu:Na ihned.cz se tento týden dočteme, že „vláda chce, aby se dluhy nezletilých převáděly na rodiče“. Na zákonného zástupce by podle návrhu přecházely peněžité dluhy nezletilých už okamžikem svého vzniku. Pokud by dítě rodiče nebo člověka, do jehož péče by bylo svěřeno, nemělo, závazek by přešel na stát. „Účelem zákona je poskytnutí zvláštní ochrany nezletilým osobám,“ uvedl Patrik Nacher (ANO).Podle Kateřiny Valachové ( ČSSD ) návrh reaguje na situaci, kdy v Česku čelí exekucím přes 6500 dětí. Dluhy vznikají kvůli nezaplaceným poplatkům za komunální odpad, telekomunikační služby nebo kvůli jízdě bez platné jízdenky. Ministerstvo spravedlnosti upozornilo na to, že návrh může vést k neodpovědnému jednání dětí s vědomím, že riziko vždy ponese jejich rodič. Zpravodaj Dominik Feri ( TOP 09 ) soudí, že novela se vydává na tenký led. S poukazem na expertní stanoviska mimo jiné upozornil na to, že pokud se dítě nebude moci zadlužit, vyroste generace, která nebude zodpovědná.Seznam.cz přináší rozhovor s „předavačem výher“ společnosti Sazka. Muž, přející si zůstat v anonymitě, předává výhry více než 20 let. Jak jsou na tom Češi, dělí se o radost z výhry? „Zhruba polovina lidí to řekne partnerovi. Před malými dětmi to většinou tají. Sám jim doporučuji, aby pečlivě zvážili, komu dalšímu se o výhře zmíní. Něco jiného je, když se na jednu sázenku složí více lidí. Ti to pak musí řešit mezi sebou“, uvedl muž. Na otázku, zda zažil nějaké netradiční předávání, odpověděl:„Pamatuji si pána, který přišel v montérkách, se svačinou v igelitce, do které jsme mu přidali půl milionu korun . Tenkrát to ještě šlo v hotovosti. Nebo přišel člověk, který si myslel, že vyhrál statisíce, ale až mojí kontrolou sázenky zjistil, že výhra je mnohonásobně vyšší. Málem mi tu omdlel. Také si pamatuji na výhru, která přišla opravdu v pravý čas. Přišel si pro ni pán, který v době povodní přišel o veškerý majetek. Ten pro výhru dorazil v kraťasech se síťovkou v ruce“.