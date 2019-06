Mayová končí. Libru může oslabit například Johnson

Britská premiérka Theresa Mayová dnes končí na pozici lídra konzervatistů. V čele vlády však zůstane nejméně do konce července, kdy by měl být znám její nástupce na postu premiéra a šéfa strany. Pokud půjde o euroskeptika, odhady předpovídají oslabení libry až na dvouletá minima.

Poslední průzkum agentury Bloomberg ukázal, že pokud by se na místo britského premiéra usadil příznivce tvrdého brexitu, jako je například konzervatista Boris Johnson, jehož jméno je zmiňováno asi nejčastěji, libra by mohla oslabit o 2 % až k hodnotě 1,240 GBPUSD. Pravděpodobnost toho, že na premiérské křeslo usedne tzv. „hard Brexiteer“, dosahuje dle Bloombergu 70 %.

I přesto však převažuje víra, že na scénář odchodu z EU bez dohody nakonec nedojde. Druhá nejvyšší pravděpodobnost v rámci sledovaného šetření, a to 67,5 %, je přiřazována variantě posunu článku 50 za konec října. To by mohlo dle mediánového odhadu libru podpořit k silnějším úrovním kolem 1,300 GBPUSD. Zároveň by ale vzrostla pravděpodobnost předčasných voleb a s nimi i možnost druhého referenda.

My se přikláníme k tomu, že byť nelze tvrdý brexit zcela vyloučit, pravděpodobnější scénář bude další odložení článku 50. Každopádně platí, že nástupce Theresy Mayové nebude mít lehkou situaci, ať už je řeč o vyjednávání s opozicí či s představiteli EU. I z toho důvodu vidíme rizika na libře nakloněná směrem k případnému oslabení, k čemuž by měla přispět i absence jakékoliv úrokové akce ze strany Bank of England. Do doby, než bude zvolen nový premiér a lídr konzervativců, však nečekáme výraznější výkyvy. Dle dat agentury Bloomberg by se libra měla během příštího měsíce udržet v pásmu 1,250-1,290 s více než 60% pravděpodobností.

Zaměříme-li se na současné dění, trhy vstřebávají včerejší výstup ze zasedání Evropské centrální banky. Ta sazby sice ponechala beze změny, prodloužila však výhled jejich setrvání na současných úrovních až do konce první poloviny roku 2020. Guvernér ECB Draghi pak uvedl, že banka je připravena v případě potřeby jednat, což by za situace „nepříznivých okolností“ zahrnovalo všechny nástroje, včetně případného snížení sazeb či restartu programu QE.

Celkově vyzněla včerejší ECB o něco méně holubičí, než někteří tržní účastníci čekali. Euro proto v první vlně zpevnilo směrem k 1,1300 EURUSD. Dnes ráno již část těchto zisků odevzdává. Na slabší evropské měně se během pátku podepsala například nad očekávání horší data německého průmyslu a zveřejněná revize výhledu německého růstu směrem dolů ze strany Bundesbanky. Svou roli mohlo sehrát i neúspěšné první kolo obchodního vyjednávání mezi USA a Mexikem.

Z dalšího dění by se na kurzu eurodolaru měl projevit výsledek květnové tvorby nových pracovních míst mimo zemědělství v rámci USA. Z vývoje posledních dní je pak patrné, že i přesto, že americké výnosy padají, dolar příliš neoslabuje. Děje se tak proto, že úrokový diferenciál i přes pokles na americké straně zůstává nadále dostatečně velký.

Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1259 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 97,06 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1230 do 1,1292 EURUSD.*

Koruna tento týden postupně sílí směrem k hranici 25,60 za euro. Podpořila ji nejen nad očekávání lepší data (mzdy za 1Q či průmysl za duben), stejně tak i posilující euro vůči dolaru.

Dnes nás žádná domácí data nečekají. V příštím týdnu bude nejsledovanějším číslem inflace z květen, která bude zveřejněna v úterý.

Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,63 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,61 až 25,70 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,68 až 23,86 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.