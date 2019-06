Překvapí nás po ADP reportu také odpolední výsledky NFP?

Shrnutí:

Statistiky z trhu práce USA jsou dnes tím nejdůležitějším fundamentem

Bude NFP následovat špatné výsledky ADP reportu?

Svá data z trhu práce představí také Kanada

14:30 - USA/Kanada - data z trhu práce: Tyto dva reporty jsou tím nejdůležitějším, co páteční kalendář nabídne. Připomeňme si, že středeční ADP report obchodníky vystrašil. Ukázal totiž nejnižší přírůstek zaměstnanosti za poslední dekádu. Pokud si dáme výsledky obou reportů do jednoho grafu, je zřetelné, že zklamání z ADP reportu se často projevilo také v oficiálních NFP datech. Takže konsenzus oslovených analytiků na 175 tis. se zdá být z tohoto pohledu nadsazený. Na druhou stranu musíme mít na paměti, že investoři jsou už do určité míry připraveni na zklamání, takže jakákoliv negativní reakce na akciích nebo americkém dolaru by měla být limitována. Míra nezaměstnanosti by měla zůstat na 3,6 % a růst mezd by měl dosáhnout na 3,2 % y/y.

V případě Kanady hovoří medián odhadu o přírůstku 5 tisíc nových pracovních míst po extrémním růstu o 106,5 tisíc v dubnu. Meziroční růst mezd by měl zpomalit na 2,4 % z 2,6 %, zatímco míra nezaměstnanosti by se měla držet na 5,7 %.

Pár USDCAD prorazil ve čtvrtek dolní limitu rostoucího trendového kanálu. Zdroj: xStation5