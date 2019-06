Draghi potvrdil odhodlanost ECB podporovat ekonomiku

Čtvrteční zasedání ECB přineslo několik důležitých bodů. ECB ponechá úrokové sazby beze změny alespoň do poloviny 2020. Jde o další prodloužení politiky nulových a záporných sazeb, dosud ECB měla limit do konce roku 2019. ECB konečně představila podmínky pro nové kolo půjček bankám (TLTRO III). Banky si budou od ECB půjčovat za úrokovou sazbu 0,10 % (základní sazba + 10 bazických bod) a pokud splní podmínky pro nové úvěry, tak úroková sazby klesne až na -0,30 % (depozitní sazby + 10 bazických bodů). ECB také představila novou makroekonomickou prognózu, kde mírně zvýšila svůj odhad pro růst i inflaci.

Na tiskové konferenci prezident ECB Mario Draghi uvedl, že velmi pečlivě sledují vývoj a pokud to bude vyžadovat situace, tak ECB je připravena podpořit ekonomiku. Draghi uvedl, že někteří členové vedení ECB na zasedání navrhovali snížení úrokových sazeb. Podle Draghiho má ECB před sebou dostatečný prostor pro další kole QE.



Zasedání ECB přineslo výkyvy na trhy oběma směry a i konečná reakce byla smíšená. Výnosy dluhopisů nakonec klesly, výnos 10letého německého dluhopisu se dostal na nové historické minimum (-0,24 %). Akcie i přes výkyvy skončily v záporu a euro k dolaru mírně posílilo.