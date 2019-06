Zatím bez cel vůči Mexiku, pokles v EU kvůli ECB

Akciové trhy v Americe včera pokračovaly v růstu po tom, co Spojené státy oznámily po dvoudenním jednání s Mexikem možné odložení uvalení cel na mexické zboží, které mělo vstoupit v platnost již v pondělí. Mexiko by mělo začít výrazněji zamezovat nelegální migraci ze Střední Ameriky do Spojených států, otázkou ovšem je, nakolik toho mexická vláda bude schopna. Dow Jones rostl nejvýrazněji o 0,7%, S&P 500 si připsal 0,6% a Nasdaq 0,5%. Kvůli růstu ceny ropy (+2%) si polepšil energetický sektor (+1,7%) a materiály (+1,1%). Dařilo si i informačním technologiím (+1,1%).

Z jednotlivých společností rostlo AMD (+7,9%), u které Morgan Stanley zvýšil cílovou cenu a předpokládá, že příští týden oznámí spolupráci s Microsoftem (+1,6%). Také společnost oznámila větší spolupráci se Samsungem, což by mohlo zlepšit její pozici vůči konkurentovi Nvidia (+1,8%). Od začátku roku si akcie AMD připsaly již kolem 59%. Google (+0,3%) se chystá na převzetí datové platformy Looker ve výši 2,6 mld. USD.

Investoři dnes budou sledovat zejména zveřejnění dat ohledně nezaměstnanosti v USA.



Evropské indexy klesaly z důvodu nedostatku podpory ze strany ECB, která během včerejšího zasedání oznámila, že nechystá snižování sazeb. Nejcitlivěji na rozhodnutí reagoval DAX, který klesl o 0,2%, spolu s ním i Euro Stoxx 50 (-0,1%). Naopak rostl londýnský FTSE 100 (+0,5%) a polský WIG 20 (+1,7%), který byl tažen zejména společnostmi poskytující telefonní služby jako Orange Polska (+15,6%), Play (+10,7%) a Cyfrowy Polsat (+6,3%). Růst začal u společnosti Play, která oznámila zvýšení ceny mobilních tarifů, což trh přijal pozitivně spolu s novým naceněním. Klesaly akcie společnosti Renault (-6,4%), u které zřejmě nedojde ke spojení s Fiat Chrysler.

Marek Dongres, analytik České spořitelny