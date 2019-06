Jednoduché vysvětlení, proč se v Americe daří diskontům

Vypadalo to, že se blíží jejich konec. Teď ale americké diskontní řetězce jako Walmart či Target prosperují. Jiným maloobchodním řetězcům a sítím specializovaných prodejen se přitom tolik nedaří. Bank of America vysvětluje proč.

Američané milují výhodné slevy. Více utrácejí všichni. Nejvíce ale rostou výdaje zákazníků, kteří mají nejhlouběji do kapsy, tvrdí americká banka v novém reportu.

Za nízkopříjmové se v ní považují domácnosti s příjmy pod 50.000 USD za rok. Ty ale jenom v dubnu utratily o 6 procent více než před rokem. Výdaje středně a vysokopříjmových zákazníků rostly oproti tomu pomaleji po celé zemi.

Spotřebitelská důvěra zůstává ve Spojených státech nadále na vysoké úrovni, přestože obchodní válka mezi USA a Čínou pokračuje. Nezaměstnanost je pořád nízká, a tak se někteří spotřebitelé s nižšími příjmy mohli na začátku roku dívat na svět optimističtěji a utrácet o trochu více. Ukazuje to graf níže, zachycující agregované retailové platby debetními a kreditními kartami bez nákupů aut a benzínu. A jestli domácnosti s nižšími příjmy někde utrácejí, jsou to diskonty. Jako Walmart, Target nebo Dollar Tree.

Nejsou to tedy obchodní domy typu J.C. Penney nebo Sears, které musely masově zavírat svoje obchody, ale ani sítě specializovaných prodejen. Po více než 60 letech odchází z byznysu s dámskou módou řetězec obchodů Dressbarn, jehož všech 650 prodejen by mohlo být zavřeno do konce letošního roku. Všech 11 amerických prodejen chce zavřít Topshop, jehož mateřská společnost Arcadia Group, sídlící v Londýně, usiluje o restrukturalizaci a požádala o soudní ochranu před věřiteli. Forever 21 uvažuje o restrukturalizaci a společnosti jako Abercrombie & Fitch a Gap mají velké problém s tím, jak zlepšit tržby.

Bank of America přitom provozovatelům nákupních mallů nepředpovídá moc dobrého. Zastaralých „nákupáků“ má Amerika pravděpodobně pořád hodně a zavírání takovýchto obchodů bude podle americké banky pokračovat. Walmart s Targetem a jim podobní z toho budou jenom profitovat.

Investoři už si toho všimli. Akcie Walmart jsou letos zatím vyšší o 12 % (níže je modrou linií graf za 5 let), akcie Target o skoro 30 % (výkonnost akcií za 5 let ukazuje červená linie v grafu níže) a akcie Costco o více než 20 %. Akcie diskontů Dollar General, který má obchody hlavně na jiho- a středozápadě a východě USA, stouply letos o 20 % a akcie Dollar Tree, který provozuje smíšené diskonty po celých USA, stouply od ledna o 11 %.







Jenom letos oznámili američtí obchodníci uzavření už více než 7150 obchodů. V roce 2017 to bylo rekordních celkem 8139 zavřených prodejen, naopak loni toto tempo zpomalilo na 5524, tvrdí společnosti Coresight.

Zdroje: BBG, CNBC, Patria.cz