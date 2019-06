4 tipy, jak najít novou práci rychleji

1) Pracovní portály na internetu zasílají nejnovější pozice e-mailem

Webové stránky s nabídkou práce, jako jsou např. jobs.cz, indeed.cz, prace.cz, dobraprace.cz a mnoho dalších jsou sice super, ale práci zde můžete hledat opravdu dlouho. Personalistům zpravidla trvá nejméně 2 týdny, než vás vůbec pozvou na pohovor. Pokud se jedná o více kol výběrových řízení, než skutečně nastoupíte, může uběhnout mnoho času, a to klidně dva až tři měsíce. Dobré je, si na takových pracovních serverech nastavit newslettery či tzv. hlídací agenty. Nabídky práce vám budou chodit pravidelně e-mailem a vy se tak dostanete ihned k aktuálním volným pozicím. V nastavení si můžete nabídky personalizovat, budou vám tak chodit pozice podle vašich parametrů, které zadáte, např. z vašeho města, podle zvoleného oboru atd. Čím dříve se k volným místům dostanete a odpovíte na ně, tím dřív můžete nastoupit do nové práce.

2) Sledujte volná místa na webu Úřadu práce

Také na stránkách Úřadu práce můžete najít hodně zajímavých nabídek. Zaregistrujte se a uveďte údaje o vás, zaměstnavatelé vás budou moci oslovit napřímo. Navštivte stránky portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno a v tabulce si vyselektujte nabídky práce podle vašeho dosaženého vzdělání, místa pobytu a požadované profese. Využít lze i rozšířené vyhledávání, kde si nastavíte i typ úvazku, směnnost a minimální akceptovatelnou mzdu. Úřad práce nabízí i možnost rekvalifikace, musíte však být v evidenci Úřadu práce jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání a splňovat další podmínky.

3) Zmapujte si firmy v okolí

Napište si seznam firem, které se nacházejí ve vašem bydlišti nebo v dobré dojezdové vzdálenosti. Podívejte se na jejich webové prezentace, mnoho společností má vypsané volné pracovní pozice jenom na svých webech. Pokud tedy sjíždíte pouze pracovní servery, k těmto nabídkám se vůbec nedostanete. Zaměřte se i na Facebook, některé firmy hledají nové zaměstnance právě tam. Při prokliku na jejich stránku si všimněte, zda nemají v levé nabídce menu sekci „Kariéra.“ Na Facebooku se přidejte do skupin, které jsou zaměřeny na místo vašeho bydliště nebo váš profesní obor. Hodně zaměstnavatelů hledá novou posilu právě tam.

4) Osobní kontakt je efektivní, nastoupit do práce můžete klidně hned

Potřebujete-li do nové práce nastoupit opravdu co nejdříve, nejefektivnější bude oslovit firmy přímo. Zaměřte se na potencionální zaměstnavatele ve vaší blízkosti a zkoušejte je oslovovat, aniž by měli uveřejněnou nějakou pracovní nabídku. Dost často hledají firmy nové tváře pouze v okruhu svých zaměstnanců nebo po známých. Také se může stát, že někoho hledají, ale ještě nestihli uveřejnit inzerát. Do firem zkoušejte volat a nechte se přepojit na personální oddělení. Do některých společností je lepší zajít osobně a poptat se rovnou na možnost práce. Nezapomeňte si s sebou vzít váš životopis a nastudujte si o daném podnikatelském subjektu co nejvíce informací, ať to nevypadá, že jste zoufalí a hledáte práci kdekoliv.

Autorka: Ing. Romana Hubáčková, garantka rekvalifikačního kurzu Personalistika, který probíhá v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci a dalších 15 městech po celé ČR. Můžete si přečíst i 304 recenzí kurzu.