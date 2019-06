Okénko trhu: ECB zveřejnila i novou makroprognózu

ECB podle očekávání ponechala dosavadní nastavení úrokových sazeb. V komentáři zmínila, že sazby zůstanou na současných úrovních přinejmenším do poloviny příštího roku nebo i dále, pokud to nezajistí růst inflace do blízkosti dvou procent. Tímto novým vyjádřením posunula stabilitu nastavení sazeb o dalšího půl roku. Zároveň bude ECB v plném rozsahu pokračovat v nákupu aktiv. Co se týká nového programu TLTRO III banka oznámila, že úroková sazba u těchto operací bude o 10 basických bodů výše než průměrná sazba během programu TLTRO. Spolu s rozhodnutím byla zveřejněna i nová makroekonomická prognóza, která o desetinu zvýšila letošní hospodářský i cenový růst, naopak pro příští rok byly obě veličiny korigovány mírně směrem dolů. Bezprostředně po zveřejnění rozhodnutí ECB začal kurz eura posilovat vůči americkému dolaru až o 0,7 %, v průběhu následné tiskové konference došlo k určité korekci.



Průmyslová výroba v ČR za duben meziročně stoupla o 3,3 %, tedy znatelně více než se očekávalo, vzhledem k nepříliš povzbudivým hodnotám předstihových ukazatelů. Kromě relativně nízké srovnávací základny se na dobrém výsledku podílely hlavně odvětví motorových vozidel, počítačů a optických přístrojů. Pro zbytek tohoto roku ovšem očekáváme postupné zpomalování průmyslové dynamiky úměrně tomu, jak slábne poptávka po českém zboží na hlavních exportních trzích.



Bilance českého zahraničního obchodu v dubnu skončila přebytkem 17,6 mld. Kč a oproti minulému roku tak narostla o 1,2 mld. Kč. Podle indexu exportu, který je sestavovaný Asociací Exportérů a Raiffeisenbank, bude ovšem výkonnost českého vývozu v příštích měsících slábnout, na čemž se hlavní měrou bude podílet klesající poptávka z Německa. Pro budoucnost českého vývozu je samozřejmě klíčové, zda bude pokračovat eskalace napětí v obchodních vztazích mezi významnými světovými ekonomickými bloky, tedy USA a Čínou, či EU a Velkou Británií. Pokud v této oblasti ale nedojde k dramatickému zhoršení, měl by český zahraniční obchod za celý letošní rok udržet kladnou bilanci okolo 80 mld. Kč.



Autor: Vít Hradil, analytik

Editor: Luboš Růžička, analytik

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.