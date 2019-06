ECB neublížila ani nepotěšila

Evropská centrální banka na dnešním zasedání ponechala úrokové sazby beze změny. Hlavní refinanční sazba zůstává na 0,00 % a depositní sazba na -0,40 %.

Ve svém vyjádření ECB uvedla, že očekává setrvání úrokových sazeb na stávající úrovni přinejmenším do poloviny příštího roku. Dříve by takové ujištění mohlo znamenat i pozitivní zprávu o setrvání uvolněné měnové politiky. Nicméně v tuto chvíli peněžní trh počítá s dalším poklesem úrokových sazeb, takže si zprávu ECB vyložil jako neochotu ke snížení sazeb.



Hlavní pozornost se nicméně soustředila na oznámení parametrů dodávky likvidity pro banky, tzv. TLTRO III. ECB oznámila, že tato likvidita bude poskytována za hlavní refinanční sazbu +10 bazických bodů tedy za 0,1 %. Při dostatečném nárůstu úvěrů, bude tato likvidita úročena depositní sazbou + 10 b.b., tedy za zápornou sazbu -0,3 %.



Podle reakce italských bank, které likviditu od ECB potřebují nejvíce, a jejichž akcie po oznámení mírně rostou, lze usuzovat na relativně příznivé parametry programu TLTRO III.



Naopak rozdíl mezi úročením italských a německých vládních dluhopisů se po zasedání zvýšil a signalizoval nárůst averze vůči riziku. Evropský akciový trh (Eurostoxx600) reagoval na zprávu poklesem o 0,5 %. Signál neochoty snižovat úrokové sazby poslal euro na silnější úrovně proti dolaru. Kurz EUR/USD vzrostl na 1,13, kde se nacházel naposledy v polovině letošního dubna.



Nová prognóza ECB přinesla mírné zlepšení výhledu HDP na letošní rok a naopak mírné zhoršení na rok příští. Pro letošek čeká ECB růst HDP tempem 1,2 % a v příštím roce 1,4 %. Rizika výhledu se dle ECB soustředí na spodní straně odhadů růstu ekonomiky. Jmenovitě ECB hovoří o geopolitické nejistotě a nárůstu protekcionismu.



Mario Draghi zdůraznil, že ECB bude jednat v závislosti na datech a je připravena využít všech nástrojů k dosažení cílů.



Poslední věta je klíčová pro odhad příštího vývoje. Pokud by se výhled ekonomiky zhoršil například z důvodu obchodních válek, měnová politika ECB odpoví expanzí. V případě potřeby se do hry opět může vrátit kvantitativní uvolňování neboli „tištění peněz“. Dnes tedy možná finanční trh čekal od ECB trochu více. ECB ale ujistila, že bude přihazovat, pokud to bude potřeba.



Naše prognóza vývoje EUR/USD proto zůstává beze změny. Pro nejbližší měsíce zůstane na trhu nejistota ohledně obchodních válek a čekáme kurz poblíž EUR/USD 1,12. Do konce roku čekáme vyjasnění situace kolem obchodních válek a brexitu a posílení eura k EUR/USD 1,14.