ECB sazby nezměnila, ponechá je nejméně do poloviny příštího roku + Konference guvernéra Draghiho ŽIVĚ

Evropská centrální banka (ECB) dnes podle očekávání ponechala své úrokové sazby na rekordních minimech. Předpověděla rovněž, že sazby zůstanou na současných úrovních přinejmenším do poloviny příštího roku. Nejbližší možný termín změny úroků tak odsunula o šest měsíců. Banka rovněž zveřejnila podrobnosti o podmínkách nové nabídky levných úvěrů soukromému finančnímu sektoru.



Základní úroková sazba ECB je nyní na nule a depozitní sazba činí dokonce minus 0,4 procenta. To znamená, že komerční banky musejí za uložení svých peněz u ECB platit. "Rada guvernérů nyní očekává, že základní úrokové sazby ECB zůstanou na současné úrovni alespoň do první poloviny roku 2020," uvedla ECB v dnešní tiskové zprávě.

Pozornost investorů se nyní upírá na tiskovou konferenci guvernéra ECB Draghiho, která začíná ve 14:30 SELČ. Očekává se, že Draghi bude nadále držet holubičí rétoriku a ponechá otevřenou možnost další stimulace.