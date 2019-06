Dluhopisy - Alternativa k bankovním úvěrům. Investovat do dluhopisů může každý

Státní nebo firemní dluhopisy nesou úroky podle toho, jak moc jsou rizikové. Dluhopisy jsou nejčastější formou, jakou státy financují svůj provoz.

Slovo dluhopis vzniklo spojením slov ‚dlužní‘ a ‚úpis‘. Jde o cenný papír, který říká investorovi, jak bude jeho investice od dlužníka (tedy emitenta dluhopisu) splácena. Často je dluhopis spojen s výnosem, tedy ziskem pro investora. Dluhopisy vystavují emitenti nejčastěji proto, aby si zajistili finance na svůj provoz nebo pro své investiční záměry. Dluhopis tedy představuje alternativní zdroje financování k bankovním půjčkám. Může jej vlastnit například i skupina investorů. Oproti tomu bankovní půjčka je většinou vztah banky a firmy/jedince za předem stanovených podmínek splátky dluhu.

Dluhopisy vydávají různé instituce s různou dobou splatnosti

Nejčastěji dluhopisy vydávají firmy – pak se jedná o korporátní dluhopisy; stát vydává vládní (státní) dluhopisy; a pak jsou zde ještě municipalita s komunálními, nebo banka s bankovními dluhopisy. Dluhopis ale může vydat v podstatě kdokoliv. Pro to, aby se s dluhopisem mohlo veřejně obchodovat, musí ovšem vydávající subjekt splňovat kritéria České národní banky (ČNB).

Dluhopisy také mohou být emitovány na různě dlouhou dobu. Krátkodobé dluhopisy bývají vydávány na dobu do jednoho roku. V případě státu pak takovýmto dluhopisům říkáme státní pokladniční poukázky. Podniky vydávají komerční papíry a banky depozitní certifikáty. Střednědobé dluhopisy jsou ty se splatností 1 až 10 let. Dlouhodobé dluhopisy pak mají dobu splácení delší než deset let.

Státní dluhopis není bez rizika

A proč lidé investují do dluhopisů? Samozřejmě primárně proto, že jim nesou úrok – takzvaný kupón. Dluhopisy ale mohou představovat i určité riziko, a to především v tom případě, že dlužník zkrachuje a nedostojí svým závazkům. V tu chvíli s velkou pravděpodobností ztratíte velkou část své investice (v horším případě celou).

Za nejbezpečnější dluhopisy jsou proto považovány ty státní. Čím silnější ekonomika, tím nižší riziko – a tím samozřejmě také nižší výnos. Z tohoto pohledu mají aktuálně nejnižší úrok Švýcarsko, Japonsko nebo Německo. Na opačné straně najdeme méně stabilní země: například Brazílie si nyní u desetiletých dluhopisů půjčuje za 9 %. Nicméně jsou samozřejmě i země s vyšším kupónem. Historicky je známo několik zemí, které vyhlásily bankrot a jejich dluhopisy se staly skoro bezcennými. Příkladem státu ve velkých problémech může být Island (2008), Argentina (2002) nebo Rusko (1998). U bankovních dluhopisů je riziko vyšší než u státních, ale přesto není tak velké jako v případě korporátních. Podle toho je samozřejmě také vysoký úrok. U těch nejrizikovějších firem může být až v řádu desítek procent.

Obchoduje se na burze i mimo ni

S dluhopisy se, jak jinak, obchoduje, a to většinou mimo klasickou burzu. Jedná se o obchodování napřímo mezi držitelem dluhopisu a zájemcem o něj. Část dluhopisů je obchodována také na burze. Jedná se nejčastěji o státní dluhopisy nebo o dluhopisy velkých korporací. Cenu dluhopisu určuje jeho likvidita a také výnos. Pro cenu obecně platí, že s vyšším rizikem klesá, stejně jako při zvyšování sazeb úroků v ekonomice. Do dluhopisů můžete investovat napřímo, což je velmi rizikové a můžou si to dovolit zkušení investoři. Nepřímo se dá do dluhopisů investovat skrze podílový fond. Výhodou je diverzifikace rizika a nevýhodou jsou poplatky správci fondu.