Dolar opět silnější, Indexy díky komentářům Powella rostou

Akciové indexy se stále udržují na pozitivní vlně díky naznačení guvernéra FEDu Powella, že banka může přistoupit ke snížení úrokových sazeb. Po delší době na devizových trzích včera zpevňoval americký dolar. Ropa WTI klesla pod 52 dolarů za barel a nedaří se jí zastavit propad v ceně.

Komentáře guvernéra FEDU Jerome Powella udržela akciové indexy na pozitivní vlně i během včerejší seance a ty si tak udržely své zisky. Trhy nadále úzce monitorují obchodní napětí, kde Donald Trump nedávno varoval před zavedením cel na veškeré mexické dovozy. Trump dnes ráno řekl, že by cla na Čínu mohla vzrůst o dalších 300 mld. dolarů, pokud to bude potřeba. Podle prezidenta se během rozhovorů děje mnoho zajímavých věcí a časem se uvidí, co se stane. Výnosy z desetiletých dluhopisů se zatím drží těsně nad úrovní 2,1% a investoři tak zatím příliš nevěří zlepšení situace. Akciové indexy začaly dnešní seance mírně v zelených číslech a zpráva o dalším zvýšení cel na čínské dovozy je nechává klidné.

Na devizových trzích se po delší době dařilo americkému dolaru a z dlouhodobějšího hlediska si tak udržuje svou sílu a většinu zisků. Měnový pár EURUSD však během včerejší seance otestoval cenovou úroveň 1.13, která zafungovala jako silná rezistence a následně se odrazil na nižší úrovně. Vývoj amerického dolaru se projevil i na ostatních měnových párech, které dostával dolar pod tlak. Z makrodat zaujalo zveřejnění předstihového ADP report o zaměstnanosti. Soukromý sektor by měl přidat pouze 27 tis. pracovních míst, což bylo výrazně pod očekávanými 180 tis. Nálada vylepšilo zveřejnění nevýrobního PMI v USA, to rostlo na 56,9 bodů, odhad byl na 55,5 bodech.

Ropa WTI včera klesla až na pěti měsíční minima a trh je pod tlakem rostoucí nabídky suroviny a horšící se kondici v domácí ekonomice. Americká ropná produkce rostla na rekordních 12,4 milionů barelů za den. Rostly také americké ropné zásoby o téměř 7 mil. barelů na 483 milionů barelů.

