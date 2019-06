Internetový prodejce Amazon začne za několik měsíců doručovat první zásilky drony. Služba Prime Air dodá zákazníkům domů z počátku menší potřeby do domácnosti, jako je zubní pasta nebo holicí strojek. Bezpilotní letadlo představené ve středu bude mít počítačové vidění a bude schopné z výšky rozeznávat lidi, zvířata a překážky typu prádelních šňůr nebo telefonních drátů a vyhnout se jim, uvedla firma.



Plně elektrizovaný stroj umí překonat vzdálenost až 24 kilometrů a do půl hodiny doručí balíček o váze do 2,3 kilogramů. Dokáže vertikálně vzlétat a přistávat, ve výšce se pohybovat jako letadlo a plynule mezi oběma režimy přecházet, uvedl při jeho představování na technologické konferenci v americkém státě Nevada manažer Jeff Wilke, který má v Amazonu vývoj nové služby na starosti. Největší internetový prodejce na světě neuvedl, kde první donáškové drony nasadí, ani přesné datum spuštění služby Prime Air.





První plány na doručování zásilek bezpilotními letadly a první prototyp takového dronu představil šéf Amazonu Jeff Bezos již před pěti lety. O dva roky později následoval další model.Doposud testoval Amazon doručování drony v Británii, připomněla agentura DPA. V roce 2016 tam tímto způsobem doručili první objednávku zákazníkovi 13 minut po jejím odeslání, oznámil tehdy Bezos na twitteru. Byl to streamovací adaptér a pytlík popcornu.Wilke na svém blogu uvádí, že donášky drony budou šetrné k životnímu prostředí, protože ušetří náklady na pohon a omezí uhlíkové emise. Podle agentury DPA Amazon současně v Seattlu testuje i malé doručovací roboty, kteří umějí jezdit po chodníku.