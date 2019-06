Automobilový sektor táhne průmysl i exportní aktivitu nahoru (Analýzy makroindikátorů)

Statistiky ze začátku druhého čtvrtletí vyznívají pro českou ekonomiku příznivě. Dynamika průmyslu v dubnu příjemně překvapila, nahoru ji táhla výroba aut a strojů. Ta také pomohla zahraničnímu obchodu k vyššímu přebytku, než jsme zaznamenali před rokem.

Statistiky ČSÚ o tom, jak si v dubnu vedla česká ekonomika, zatím příjemně překvapují. Zatímco včerejší zveřejnění maloobchodních tržeb ukázalo, že soukromá spotřeba zůstává silná i nadále, podle dnešních statistik se daří i nabídkové straně české ekonomiky. Průmysl si v dubnu připsal meziměsíčně po očištění 0,8 %. Navzdory pesimismu, na který ukazují předstihové indikátory se ale průmyslu daří. Březnové číslo sice bylo zklamáním, dolů ho ale stáhla slabá produkce energií kvůli počasí. Naopak výroba automobilů i strojů solidně vzrostla a ve stejném trendu průmysl pokračoval i v dubnu. Automobilový sektor na začátku Q2 vzrostl meziročně o 5,4 %. Solidní výroba českých nejdůležitějších exportních artiklů se projevuje i v zahraničním obchodě. Ten v dubnu skončil přebytkem o 1,2 mld. korun větším než před rokem. Jen nárůst exportů automobilů bilanci vylepšil o 4,2 mld. korun.

Zahraničnímu obchodu se celkem daří od začátku roku. Přes globální nejistoty a celkově slabší poptávku ze zahraničí je o české výrobky zájem. Jen exporty do Evropské unie vzrostly za první čtyři měsíce o 5 % v porovnání s loňským rokem. Kromě automobilů, jdou na odbyt také stroje a zařízení. Naopak dynamika importů je tažená domácí spotřebou i investicemi. Ty by ale v průběhu roku měly zpomalovat. Není totiž zřejmé, zda veřejný sektor bude schopen realizovat plánované investice, u soukromého sektoru pak stále chybí kapacity na jejich realizaci.

Chybějící kapacity brzdí také stavebnictví. To si tak navzdory silné poptávce po stavebních pracích dvojciferné tempo růstu z března v dubnu neudrželo. Za růst na úrovni 8,9 % y/y se ale také stydět nemusí. Výrazně rostlo především inženýrské stavitelství (o 16,8 % y/y). S teplým počasím se tak opět rozjelo budování silniční a železniční infrastruktury, což Česká republika potřebuje. V kvalitě silniční sítě podle Světové banky totiž zaujímá až 25. místo z 29 zemí EU. Přestože peněz z fondů EU teče do budování infrastruktury relativně hodně, délka vybudovaných dálnic a silnic první třídy vzrostla za posledních deset let pouze o necelých deset procent. Poměrně dobře se vedlo i pozemnímu stavitelství, ve kterém produkce v dubnu stoupla o 6,5 %.

Zpomalení ekonomiky se promítá i ve výhledu na nabídkovou stranu. Průmysl po té, co v Q1 v podstatě stagnoval, předchozí úspěšné roky už nedožene, a za celý rok si připíše 1,2 %. Brzdit ho budou především nižší investice. Ani stavebnictví nezopakuje vysoký růst 9,8 % z minulého roku a přidá už jen 4,3 %. Důvodem však nebude nižší počet zakázek ale nedostatek pracovní síly, která by je mohla realizovat. Naopak nižší investice se promítnou do poklesu importů, a tak bilance zahraničního obchodu skončí lépe než loni, kdy vykázala přebytek 113,9 mld. CZK.