Americký trh práce v květnu dost zklamal

Údaje institutu ADP za květen ukázaly nárůst počtu pracovních míst v americkém soukromém sektoru o 27 tisíc, což bylo hluboko pod očekávaným nárůstem (185 tisíc). Přinejmenším částečně šlo asi o kompenzaci poměrně silné hodnoty v předchozím měsíci:





Jde o poměrně kolísavé číslo (i po sezónním očištění), takže z jedné nízké hodnoty nelze zatím vyvozovat žádné zásadní závěry. Faktem nicméně je, že oněch 27 tisíc nových pracovních míst je nejmenší meziměsíční přírůstek za posledních 9 let.



A faktem je i to, že číslo dobře ladilo s posunem směrem dolů, který zaznamenalo tržní očekávání dalšího vývoje úrokových sazeb v USA po úterním poměrně holubičím projevu šéfa Fedu Powella. Na toto téma dodejme, že trhy v tuto chvíli přikládají více než dvoutřetinovou pravděpodobnost snížení sazeb Fedu už do konce července (ještě před týdnem to bylo teprve až ke konci října). Jedním z důsledků tohoto posunu bylo oslabení dolaru vůči jiným měnám.

Michal Skořepa, ekonom České spořitelny